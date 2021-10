En 2025 une nouvelle ligne électrique souterraine et sous-fluviale de près de 600 km connectera le Québec à New York.

De nouveaux liens connecteront bientôt le Québec à la ville de New York, et ils seront faits de câbles de cuivre gainés de polymère. Survol du tracé qu’empruntera en 2025 la nouvelle ligne électrique souterraine et sous-fluviale de près de 600 km, dont la construction a été annoncée en septembre.

Judith Lachapelle La Presse

La Prairie, Québec

Au poste Hertel, un nouveau convertisseur transformera le courant alternatif du réseau d’Hydro-Québec en courant continu. Dans sa portion québécoise, la ligne de 60 km d’une tension de 400 kV sera enfouie le long des routes de la Montérégie (surtout l’autoroute 15) jusqu’à la frontière américaine.

Montérégie

La ligne traversera la MRC du Roussillon, avant de rejoindre celle des Jardins-de-Napierville. Il s’agit des terres de l’ancienne Seigneurie de Sault-Saint-Louis, un territoire ancestral revendiqué par les Mohawks. Hydro-Québec s’est donc associé avec le Conseil des Mohawks de Kahnawake pour construire cette ligne – la communauté recevra des revenus du transit d’électricité pour une période de 40 ans.

Lac Champlain

PHOTO GETTY IMAGES La lac Champlain dans le secteur de Ticonderoga, dans l'État de New York

À l’embouchure de la rivière Richelieu et du lac Champlain, juste au sud de Lacolle, la ligne plongera sous l’eau avant de traverser la frontière, et deviendra la Champlain Hudson Power Express (CHPE).

Comté d’Essex

De Willsboro à Ticonderoga, la ligne qui reposera au fond du lac Champlain passera notamment devant sept municipalités du comté d’Essex. Le comté et les districts scolaires de la région recevront 82 millions de dollars sur 30 ans, en vertu d’une entente avec les promoteurs. Des ententes semblables ont été conclues avec tous les autres comtés de l’État où passera la ligne.

Putnam, New York

Juste après le comté d’Essex, la ligne émergera de la rivière pour s’enfoncer dans la terre et bifurquer vers l’ouest. La ligne électrique longera principalement des voies ferrées et des routes existantes.

Glenville, New York

Juste au nord-ouest de la capitale de l’État, la ligne passera sur le territoire de la municipalité de Glenville. La petite ville a été la première à réclamer et obtenir des promoteurs un dédommagement supplémentaire à celui versé aux comtés. Les promoteurs verseront ainsi 80 000 $ à Glenville, de l’argent qui servira à… construire des trottoirs. En entrevue avec le journal local Daily Gazette, le directeur général Christopher Koetzle dit avoir appliqué pour sa ville la même mentalité que dans le secteur privé. « Je ne me suis jamais assis à une table sans négocier une entente qui n’était pas bonne pour les gens que je représente, alors pour moi, ce n’est qu’une question de bon sens. »

Fleuve Hudson

C’est dans la jolie ville de Catskill, à environ 200 km au nord de New York, que la ligne plongera dans le fleuve Hudson. Elle en émergera brièvement près de Haverstraw, au nord de la frontière avec le New Jersey, avant de replonger vers New York.

Astoria, Queens

La ligne quittera le fleuve Hudson pour emprunter la rivière Harlem, à l’extrême nord de l’île de Manhattan. Elle serpentera jusqu’à la jonction de l’East River et émergera dans le secteur d’Astoria, dans le quartier de Queens. Le nouveau poste de conversion d’Astoria transformera alors le courant continu en courant alternatif, avant de distribuer l’énergie dans toute la ville, à partir de 2025.

13 cm

Diamètre de chacun des deux câbles de la ligne qui transportera l’électricité entre La Prairie et New York. Le diamètre de la ligne (soit les deux câbles) est semblable à celui d’une bouteille de boisson gazeuse de 2 L.

2 m

Profondeur moyenne du câble dans sa partie sous-marine. Sur terre, il sera enfoui à une profondeur moyenne de 1,5 m.

1250 MW

Puissance de la ligne de transmission, soit suffisamment d’énergie pour alimenter 1 million de foyers.

3,9 millions

Nombre de tonnes d’émissions de CO 2 que les promoteurs estiment pouvoir réduire avec cet apport d’hydroélectricité qui permettra de faire diminuer la consommation d’énergie fossile par les centrales électriques.

Sources : Hydro-Québec, Champlain Hudson Power Express (Transmission Developers inc.), EIA

New York, électrifié depuis 129 ans THE NEW YORK TIMES Le 5 septembre 1882, un article dans le New York Times explique comment l’immeuble du journal a été branché à l’électricité pour la première fois, la veille. Les « gigantesques dynamos » de la centrale électrique au charbon située au 257, Pearl Street, à Manhattan, ont été démarrées à 15 h « et, selon M. Edison, elles fonctionneront pour toujours, à moins d’un tremblement de terre ». Le journaliste décrit la « simplicité » des lampes électriques, avec un globe de verre « qui a la forme d’une larme », et qui ressemblent à s’y méprendre aux lampes au gaz, « excepté que la lumière est plus brillante que celle du gaz et cent fois plus stable ». Le journaliste s’émerveille du fait qu’il suffit de tourner un interrupteur pour que la pièce s’éclaire « comme en plein jour ». Pas d’allumettes, pas d’odeur nauséabonde, pas de flamme vacillante, pas d’éblouissement. À la fin de la soirée, relate le journaliste en parlant de ses confrères de la salle de rédaction, le verdict de ces « hommes qui se sont usé les yeux pendant des années de travail de nuit » était « unanimement en faveur de la lampe électrique Edison ».