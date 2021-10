Grand Montréal

Élections municipales

Plus de sport et de culture pour jeunes et aînés, promet Coderre

Pour favoriser l’accès aux infrastructures sportives et aux institutions culturelles, le candidat à la mairie de Montréal Denis Coderre promet, s’il est élu, d’instaurer un passeport culturel et sportif pour les enfants de 5 à 16 ans et les personnes de 65 ans et plus.