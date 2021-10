(Québec) Des dizaines d’élus, d’historiens et de personnalités du milieu muséal demandent à Québec de revenir sur sa décision de vendre la Maison Chevalier à la famille Tanguay, un geste qui selon eux revient à « brader notre patrimoine ».

Gabriel Béland La Presse

Plusieurs d’entre eux s’étaient donné rendez-vous lundi devant l’imposant immeuble de pierre planté devant le Fleuve, près de la célèbre rue du Petit-Champlain. Ils avaient convoqué les médias dans le but de convaincre le Musée de la civilisation de revenir sur sa décision de vendre la Maison Chevalier.

La ministre de la Culture et des communications, Nathalie Roy, « doit assumer ses responsabilités et reculer sur cette vente », a exigé l’ancienne députée péquiste Agnès Maltais.

« Elle doit le faire avec honneur comme l’a fait récemment le ministre de la Santé, parce qu’il s’en allait dans un mur. Elle s’en va dans un mur et elle est en train de brader notre patrimoine », a lancé Mme Maltais, elle-même ancienne ministre de la Culture.

Elle n’est pas la seule. La Société historique de Québec a fait parvenir lundi à Mme Roy une lettre signée par 177 personnes, dont l’ancien directeur du Musée de la civilisation Michel Côté. En cause ? La récente décision du Musée, entérinée par le gouvernement, de vendre la maison patrimoniale construite en 1752.

L’acquéreur, le Groupe Tanguay, appartient à la famille du même nom, très connue dans la capitale. Il entend préserver le lieu et en faire le siège social de sa division immobilière. Entre 30 et 40 employés pourraient travailler dans l’immeuble au terme de la transaction, qui doit être finalisée fin octobre. Son montant est toujours inconnu.

« M. Legault veut avec ses "Espaces bleus" mettre de l’avant l’histoire de l’Amérique française et se départit du joyau, du premier "Espace bleu" si on peut s’exprimer ainsi », a lancé le président de la Société historique de Québec, Alex Tremblay Lamarche.

« Avec la fermeture du Centre d’interprétation de Place royale, on se retrouve avec quoi pour mettre en valeur l’histoire et le patrimoine du berceau de l’Amérique française ? »

Une vente « en catimini »

Le Musée de la civilisation, qui possède la Maison Chevalier, a entamé le processus de mise en vente en 2018. Or, les acteurs du milieu et les élus affirment à l’unisson qu’ils n’en savaient rien. Ils l’ont appris mercredi dernier, quand des médias ont fait état de la transaction, approuvée par le gouvernement et inscrite noir sur blanc dans la Gazette officielle.

« Pourquoi vendre en catimini ? Depuis quand le gouvernement brade, vend ses immeubles sans appel de proposition, sans que personne ne le sache, sans débats ? », a demandé Mme Maltais.

La libérale Christine St-Pierre est du même avis. « Il faut que la ministre rappelle le conseil d’administration du Musée à l’ordre, il faut qu’elle fasse en sorte que cette vente-là soit annulée, il faut qu’elle recule », a lancé lundi Mme St-Pierre, porte-parole de l’opposition officielle en matière de culture.

Le Musée de la civilisation fait valoir que la Maison Chevalier « n’était pas adaptée à la conservation muséale », qu’elle n’était pas accessible aux personnes à mobilité réduite et qu’elle servait essentiellement à la location de bureaux et de salles de réunion.

« Le bas taux de fréquentation de la Maison Chevalier ne justifiait pas des investissements majeurs pour corriger toutes ces lacunes, qui auraient nécessité des travaux d’envergure », a expliqué la porte-parole du Musée, Anne-Sophie Desmeules.

Le Groupe Tanguay s’engage quant à lui à préserver l’immeuble. « On est d’importants gestionnaires immobiliers. On sait dans quoi on s’embarque. On a l’intention d’en prendre bien soin. On est conscients des responsabilités avec lesquelles ça vient », a assuré Alexandre Tanguay, président du Groupe immobilier Tanguay et fils de l’homme d’affaires Jacques Tanguay.

Mais les défenseurs du patrimoine regrettent que l’immeuble ne soit plus accessible au public. La Société historique de Québec demande que le Musée de la civilisation soit davantage financé, afin qu’il puisse redonner une vocation muséale à la Maison Chevalier.

« On est dans un cercle vicieux qui découle du sous-financement du Musée de la civilisation », croit Alex Tremblay Lamarche.

Lundi, la ministre Nathalie Roy n’était pas disponible pour une entrevue avec La Presse.