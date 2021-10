Actualités

Place aux lecteurs

Quel est votre arbre préféré ?

De partout au Québec, vous avez été très nombreux à nous envoyer une photo de votre arbre préféré. L’appel à tous lancé lors de la publication du reportage « Les plus gros et les plus vieux arbres du Québec », paru dans nos pages lundi dernier, a connu un grand succès. Notre photojournaliste a fait une sélection de vos arbres les plus remarquables.