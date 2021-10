L’éducation au don d’organe est primordiale : c’est le message que lanceront des médecins et des citoyens à travers le Québec dimanche, en gravissant des montagnes dans le cadre du Défi Chaîne de vie. À Montréal, l’organisme s’attend à ce qu’une centaine de personnes montent le mont Royal pour la cause.

Coralie Laplante La Presse

« C’est tellement important parce que les gens ne sont pas au courant de choses qui sont tellement la base [à propos du don d’organes]. Ce n’est pas facile non plus comme conversation à avoir, des fois », raconte Audrey Maréchal, dont le père a bénéficié d’une greffe de foie.

La jeune femme se trouvait au pied du mont Royal avec son amie dimanche matin, avant le début de l’évènement. Sous le soleil et un air frais, les bénévoles de l’organisme Chaîne de vie s’affairaient à accueillir les participants, devant le pavillon du lac aux Castors.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE

« Sans les gens qui donnent, tu ne reçois pas, et quand tu reçois, ça fait en sorte que tu puisses vivre, et éventuellement donner aussi, peut-être. Ça permet un cercle qui ne finit plus. Je trouve que c’est très beau comme cause », poursuit Audrey.

Chaîne de vie a créé un programme scolaire offert aux enseignants d’anglais des écoles de niveau secondaire. Au travers de l’apprentissage de l’anglais, les élèves en apprennent plus sur les différents aspects du don d’organe.

« Chaîne de vie c’est un cri à la santé et à honorer la vie », déclare Lucie Dumont, présidente et fondatrice de Chaîne de vie. Elle a présenté le programme d’éducation dans les écoles secondaires du Québec en 2014. Aujourd’hui, Mme Dumont aspire à ce que le programme soit offert dans les écoles des autres provinces canadiennes.

Les cours permettent aux jeunes d’être des « vecteurs de changement », en amenant le sujet du don d’organe au cœur des discussions familiales, mais aussi de déconstruire les mythes entourant le don d’organes, explique Mme Dumont.