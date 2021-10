La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de Montréal a un urgent besoin de familles d’accueil. Pour assurer le placement d’enfants qui ne peuvent être hébergés chez des proches, on a besoin de recruter une cinquantaine de familles d’accueil d’origines diverses.

Katia Gagnon La Presse

« Nous lançons un appel à tous ceux qui souhaitent faire vivre une expérience positive à nos jeunes », a indiqué la Directrice de la protection de la jeunesse liée au CIUSSS Centre-Sud, Assunta Gallo, en conférence de presse. La DPJ bénéficie actuellement des services de 700 familles d’accueil. Dans une année normale, on recrute une douzaine de nouvelles familles. Mais cette année, on fixe la barre beaucoup plus haut.

« Pour toutes sortes de raisons, le nombre de familles d’accueil a beaucoup diminué à travers les années », souligne Nadine Thiffault, directrice adjointe du programme jeunesse au CIUSSS du Centre-Sud. « Cinquante familles, ça peut sembler peu, mais c’est vraiment un gros défi pour nous », ajoute-t-elle. C’est que les familles qui postulent doivent passer à travers des évaluations diverses, qui s’étendent près de six mois.

La réalisatrice Nancy Audet sait parfaitement à quel point ces familles sont importantes, puisqu’elle en a elle-même bénéficié. « Je sais ce que c’est que d’être un enfant maltraité qui attend qu’on lui tende la main. Pour moi, être placée en famille d’accueil, ça a été une chance, dit-elle. La situation est préoccupante. Des enfants ont besoin d’un foyer. »

Toussaint Bruny, d’origine haïtienne, a accueilli chez lui cinq enfants de la DPJ au cours des cinq dernières années. Après avoir eu deux enfants avec sa conjointe, il a résolu d’agrandir la famille… autrement. « Les enfants m’appellent papa Bruny », dit-il, souriant derrière son masque. Il convient que le travail de famille d’accueil est très demandant et parfois émotionnellement difficile.

« C’est sûr que ça crée un vide quand l’enfant s’en va. Mais il me reste le sentiment du devoir accompli pour cet enfant. »