Les chefs des quatre principales formations politiques qui se présentent à la mairie de Montréal ont fait part, mardi soir, de leur vision pour la jeunesse dans le cadre d’un débat au Campus MIL de l’Université de Montréal.

Alice Girard-Bossé La Presse

À moins d’un mois des élections municipales, Gilbert Thibodeau, d’Action Montréal, Denis Coderre, d’Ensemble Montréal, Balarama Holness, de Mouvement Montréal, et Valérie Plante, de Projet Montréal, ont pris part à un débat portant sur cinq enjeux qui interpellent la jeunesse montréalaise, soit le logement, le transport, l’inclusion, la place des jeunes et l’environnement.

Lors des élections municipales de 2017, à peine plus du quart des 18-25 ans et le tiers des 26-35 ans se sont rendus aux urnes à Montréal.

Plus de logements abordables, s’entendent les chefs

Les chefs de toutes les formations politiques sont unanimes : il faut plus de logements abordables. « Le logement abordable, c’est à mon avis une des choses les plus importantes », a affirmé d’emblée Gilbert Thibodeau, d’Action Montréal.

Sur le même thème, Denis Coderre a promis de miser sur le logement abordable, particulièrement sur les logements étudiants.

Dans les quatre prochaines années, à la lumière des terrains qu’on a déjà, on veut créer 50 000 unités de logement […] et 2000 logements étudiants. Denis Coderre, candidat à la mairie et chef d’Ensemble Montréal

La mairesse sortante, Valérie Plante, veut également se pencher sur l’abordabilité. Tout comme son adversaire, elle veut mettre en priorité les étudiants, pour qui trouver un logement abordable « est d’autant plus difficile ».

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Valérie Plante, mairesse sortante et cheffe de Projet Montréal

Balarama Holness, de Mouvement Montréal, ne veut pas se limiter aux logements étudiants abordables, il veut une ville abordable. « Ce n’est pas assez, les logements étudiants. Nos universités sont en train de grandir et donc il faut une ville abordable. »

Transport

« On a besoin de plus de transport collectif », a déclaré M. Coderre, affirmant « qu’il faut terminer la ligne bleue ». M. Thibodeau souhaite également que la ligne bleue soit fonctionnelle le plus rapidement possible, soit avant 2025.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Gilbert Thibodeau, chef d’Action Montréal

Mme Plante souhaite mettre ses efforts sur le transport collectif et le transport actif, comme le vélo. Enfin, M. Holness souhaite que les transports en commun deviennent gratuits d’ici 10 ans. « C’est comme ça qu’on va avoir une transition écologique intéressante », a-t-il affirmé.

Inclusion et racisme systémique

Lorsqu’on lui a demandé quels moyens il met en œuvre pour rendre son parti plus représentatif de la population montréalaise, M. Coderre a répondu « nous sommes la diversité », soutenant que son parti est composé de plus de 35 % de candidats ayant moins de 35 ans et qui représentent la diversité.

Balarama Holness a dit vouloir forcer une consultation publique sur le racisme systémique, puisqu’il vise « une société juste et inclusive ».

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Balarama Holness, chef de Mouvement Montréal

Toujours sur le thème de l’inclusion, Mme Plante a abordé la réconciliation avec les peuples autochtones.

Il faut poser des gestes concrets, parler de nation à nation. Il faut cesser de décider pour les [communautés autochtones], elles doivent être partie prenante des décisions et des processus. Valérie Plante, mairesse sortante et cheffe de Projet Montréal

Contrairement à ses adversaires, Gilbert Thibodeau a soutenu qu’il n’y a « pas de race » et qu’il n’y a « rien de pire que créer une division ».

Place des jeunes

Quel est l’enjeu prioritaire jeunesse sur lequel M. Coderre va mettre ses efforts ? L’environnement. « Il n’y a pas de plan B à la planète », a-t-il affirmé. Il a ensuite évoqué l’importance de la sécurité dans la métropole.

M. Holness a dit vouloir appuyer la jeunesse, tandis que Mme Plante souhaite « accompagner les problématiques qui tiennent aux jeunes et qu’il y ait une bonne représentation des jeunes dans les partis politiques ».

L’environnement, une autre priorité

M. Coderre veut éliminer les iniquités liées aux changements climatiques, tandis que Mme Plante souhaite augmenter le nombre de parcs, bonifier les quartiers et développer des artères locales dynamiques.

Pour sa part, M. Holness veut augmenter le nombre d’espaces verts, particulièrement dans les quartiers à plus faibles revenus.

Le débat a été organisé par le Forum jeunesse de l’île de Montréal, le Conseil jeunesse de Montréal, Force Jeunesse, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, le Conseil interculturel de Montréal et la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal.