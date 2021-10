Éducation

Troubles d’apprentissage

Les services privés se fraient un chemin dans les écoles publiques

Au cours des cinq dernières années, les écoles publiques du Québec ont payé plus de 10 millions à des firmes privées pour que leurs spécialistes – orthopédagogues, psychoéducateurs, orthophonistes, etc. – viennent en aide à leurs élèves. Cette brèche vers le privé contribue aux pénuries et fait craindre les mêmes effets pervers que ce qui se vit dans le domaine de la santé.