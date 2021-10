Dans les paquets visés, les comprimés de nuit (toujours orange) sont étiquetés comme étant de jour, et vice-versa pour certains comprimés de jour (toujours beiges).

(Montréal) Santé Canada a annoncé dimanche un rappel de paquets d’Advil Rhume et Sinus Jour/Nuit Duo pratique, à cause d’une erreur d’emballage qui peut créer de la confusion entre les comprimés de jour et de nuit.

La Presse Canadienne

Dans les paquets visés, les comprimés de nuit (toujours orange) sont étiquetés comme étant de jour, et vice-versa pour certains comprimés de jour (toujours beiges).

Comme les comprimés de nuit peuvent causer de la somnolence, ils peuvent « présenter des risques pour la santé » s’ils sont pris lorsque la vigilance est requise, a prévenu Santé Canada dans un communiqué.

Les médicaments sont vendus dans des boîtes de 18 ou de 36 comprimés, dont la date d’expiration est « 2023-02 ». Les numéros de lots sont ER2072 et ER2069. Ils auraient pu être achetés dès juillet dernier.

« Cessez d’utiliser les produits visés par le rappel. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l’un de ces produits et que vous êtes inquiets pour votre santé », recommande Santé Canada.

Le paquet ne doit pas être jeté à la poubelle, mais être ramené dans une pharmacie « pour qu’il soit éliminé de manière appropriée ».