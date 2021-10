PHOTO ADRIAN WYLD, THE CANADIAN PRESS

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a été critiqué jeudi pour avoir passé une partie de la première Journée nationale pour la vérité et la réconciliation à s’envoler pour Tofino, en Colombie-Britannique, pour rejoindre sa famille.

Joan Bryden et Stephanie Taylor La Presse Canadienne

Mais son bureau a nié que le premier ministre prenait des vacances un jour destiné à commémorer les quelque 150 000 enfants autochtones qui ont été retirés de leur famille et forcés de fréquenter des pensionnats.

Beaucoup de ces enfants ont été victimes d’abus physiques et sexuels, de malnutrition et de négligence. Plus de 4000 seraient décédés.

Le porte-parole du premier ministre Alex Wellstead a déclaré que Justin Trudeau avait passé « des heures » au téléphone jeudi à parler aux survivants des pensionnats, « pour entendre leurs histoires de traumatisme et de guérison, pour entendre leurs conseils sur la voie à suivre ».

L’itinéraire de Justin Trudeau pour la journée indiquait initialement qu’il était en « réunions privées » à Ottawa.

Il y a ensuite eu une mise à jour sur le site Web du bureau du premier ministre pour indiquer qu’il était en réunion privée à Tofino. Son bureau a confirmé que Justin Trudeau s’était rendu à Tofino pour passer quelques jours avec sa famille.

Mais Alex Wellstead a indiqué que ce n’est pas parce que Justin Trudeau n’est pas à Ottawa qu’il prend des vacances.

Mais Alex Wellstead a déclaré que ce n’est pas parce que Justin Trudeau était à Tofino qu’il a passé la journée à se prélasser sur la plage – bien que le réseau Global l’ait filmé en train de se promener le long de la plage à un certain moment.

Alex Wellstead a déclaré que même si Justin Trudeau prendra du temps avec sa famille, il continuera de travailler pendant son séjour à Tofino pour mettre sur pied son nouveau cabinet postélectoral et pour s’occuper d’autres affaires gouvernementales.

Cependant, une porte-parole du chef conservateur Erin O’Toole a critiqué Justin Trudeau pour avoir utilisé la journée pour se rendre en Colombie-Britannique.

« La Journée vérité et réconciliation ne devrait pas être considérée comme un congé, mais c’est ce que Justin Trudeau a fait », a déclaré Chelsea Tucker.

« C’est le modèle que les Canadiens ont appris à connaître avec Justin Trudeau. Il dit de belles choses sur la réconciliation, mais ne donne jamais suite. Comme premier ministre, Erin O’Toole soulignerait toujours cette journée avec le respect et la dignité qu’elle mérite. »

Erin O’Toole a assisté à une cérémonie de la Journée de vérité et réconciliation mercredi soir sur la Colline du Parlement, au cours de laquelle Justin Trudeau et différents survivants ont parlé de l’importance pour le Canada de se réconcilier avec l’horrible histoire des pensionnats.

Chelsea Tucker a déclaré qu’Erin O’Toole avait passé la journée de jeudi à Ottawa pour « se souvenir et d’honorer les enfants perdus et les survivants des pensionnats, leurs familles et leurs communautés ».

Alex Wellstead a déclaré qu’il espérait qu’Erin O’Toole avait profité de l’occasion pour parler avec certains survivants, comme l’a fait Justin Trudeau.

Il n’a pas souhaité entrer dans les détails des appels téléphoniques de Justin Trudeau « parce qu’il s’agissait d’appels privés avec des particuliers ».

Mais il a déclaré que les survivants « ont partagé leurs histoires déchirantes sur ce qu’ils ont vécu et les impacts dans le temps. Certains ont exprimé de l’espoir quant à la voie à suivre et à l’importance de cette journée et de l’opportunité pour les Canadiens de continuer à en apprendre davantage sur notre pays ».

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a assisté jeudi à une marche et à une cérémonie de la « journée du chandail orange » devant le Centre d’amitié autochtone de Vancouver, selon une porte-parole.

Le Parlement a adopté un projet de loi en juin dernier pour créer une Journée nationale annuelle pour la vérité et la réconciliation chaque 30 septembre. C’est un jour férié pour les travailleurs fédéraux, mais le gouvernement Trudeau a déclaré qu’il s’agissait d’une journée de réflexion, semblable au jour du Souvenir, et pas seulement un jour de congé.