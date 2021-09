PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Au verger de la Cidrerie Lacroix, à Saint-Joseph-du-Lac, le chariot de Gabriel Sylvain et d’Andréa-Sophie Jarry était rempli de pommes fraîchement cueillies. « On a un grand sac pour les lunchs et un grand sac pour cuisiner. On va faire des croustades, des tartes, des biscuits, des muffins », a énuméré Mme Jarry. Le couple était accompagné de ses six enfants et de leurs amis. « Avec six enfants, on fait beaucoup de collations », a-t-elle renchéri.