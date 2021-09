Santé

Réalités autochtones

La formation obligatoire se donne au compte-gouttes

(Québec) Ordonnée dans la foulée de la mort tragique de Joyce Echaquan, il y a un an, la formation obligatoire sur les réalités autochtones a été suivie par 1 % des employés du réseau de la santé et des services sociaux. Québec devra forcément accélérer la cadence : d’ici six mois, la moitié des travailleurs devront l’avoir suivie.