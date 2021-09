(Ottawa) Les organismes de bienfaisance canadiens, qui portent un lourd fardeau pendant la pandémie et répondent à des appels à l’aide sans cesse croissants malgré la diminution des dons, disent qu’ils se sentent ignorés par les campagnes des chefs.

Laura Osman La Presse Canadienne

Bien que leur travail implique de nombreux enjeux débattus par les chefs, les organisations caritatives affirment que les principaux partis n’ont pas présenté de plan pour aider le secteur à se redresser avec le reste de l’économie. Les groupes ont déclaré qu’ils avaient du mal à continuer à fournir des services au nombre croissant de personnes qui dépendent d’eux pour des soins aux enfants, du soutien en santé mentale et l’équité économique et raciale, entre autres choses.

« C’est frustrant de se sentir invisible après avoir été un élément si essentiel de l’épine dorsale de ce pays », a déclaré vendredi en entrevue Owen Charters, PDG de BGC, anciennement Clubs garçons et filles du Canada.

Un récent sondage réalisé par le groupe de défense des organismes de bienfaisance Imagine Canada, impliquant plus de 1200 organismes, a indiqué que 82 % d’entre eux avaient perdu des revenus au cours de la dernière année, avec une perte moyenne d’environ 45,5 %. Environ 40 % des groupes interrogés ont déclaré avoir fait face à une demande supérieure à ce qui pouvait être traité.

À la fin de l’année dernière, M. Charters traversait son quartier East Scarborough à Toronto et a remarqué une grande foule de personnes à l’extérieur du centre BGC local. Il a dit qu’il avait été choqué lorsqu’il a réalisé que les gens faisaient la queue pour des paniers de nourriture.

L’organisation a connu une augmentation similaire de la demande à Montréal, où un centre est passé de 100 familles à près de 1000 en janvier.

Étirer l’élastique

M. Charters a déclaré que les organismes de bienfaisance doivent supporter seuls le fardeau sans soutien supplémentaire du gouvernement.

« En fait, nous allons assister à l’échec d’organisations, non pas parce qu’elles ont perdu de l’argent – même si ce sera le cas (pour) certaines d’entre elles. Ce sera aussi parce qu’elles ne peuvent tout simplement pas répondre à la demande dans leur communauté », a-t-il souligné.

« Elles vont trop étirer l’élastique comme elles le font toujours, essayer de faire de leur mieux, et cela peut être, en quelque sorte de façon ironique, le début de leur disparition. »

Le président de YMCA Canada, Peter Dinsdale, a déclaré que l’organisme de bienfaisance avait perdu 320 millions de dollars en 2020 et avait été contraint de fermer 17 succursales à travers le pays. Les centres offrent des services de garde d’enfants à but non lucratif, des services d’établissement, ainsi que des programmes de soutien à l’emploi.

« Le vrai défi est que le YMCA perdra la capacité d’être là pour les Canadiens tout au long de la pandémie », a déclaré M. Dinsdale.

Bernadette Johnson, directrice d’Imagine Canada, a fait valoir que les organismes de bienfaisance et les organisations à but non lucratif comme le YMCA et le BGC devraient être traités comme des partenaires lorsqu’il s’agit de livrer des résultats sur les plateformes des partis.

« Les partis fédéraux ont publié, à des degrés divers, des plans complets pour soutenir les entreprises, a déclaré Mme Johnson dans une récente entrevue. Il n’y a pas de plan complet correspondant pour soutenir les organisations à but non lucratif et les organismes de bienfaisance, et nous en sommes déçus. »

Les libéraux ont promis d’étendre l’admissibilité aux organismes de bienfaisance et sans but lucratif au Programme de financement des petites entreprises du Canada, conçu pour aider les petites entreprises à obtenir des prêts en partageant les risques avec leurs prêteurs.

Il existe également des engagements spécifiques pour donner 25 millions de dollars aux refuges pour femmes et à d’autres groupes à but non lucratif afin de mettre des produits menstruels à la disposition des personnes vulnérables, et un soutien aux organisations à but non lucratif dirigées par des personnes noires qui offrent un soutien en santé mentale et des programmes communautaires.

La plateforme conservatrice comprend un nouveau programme pilote pour donner 150 millions $ sur trois ans en subventions aux organismes à but non lucratif et aux organismes de bienfaisance qui fournissent des services de santé mentale. Les conservateurs offrent également un soutien aux programmes visant à amener les femmes dans les métiers spécialisés.

Le NPD s’est engagé à soutenir les garderies à but non lucratif, à créer un fonds pour aider à construire plus rapidement des logements à but non lucratif et à travailler en collaboration avec les organisations à but non lucratif pour augmenter le signalement des crimes haineux.

M. Charters a exhorté les parties à s’engager dans des fonds de relance, une réforme du financement et des changements réglementaires pour soutenir le secteur caritatif avant le scrutin de lundi.