PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Pagaie à la main, les membres de l’équipe Two Abreast/Côte-à-côte regagnent la terre ferme après avoir rendu hommage aux disparus en jetant des roses à l’eau. « C’était très touchant », raconte Sophie Chauvin. « J’ai perdu ma mère en 2020 du cancer, alors c’est vraiment venu me chercher », renchérit Claudia Colasurdo. Elles expliquent s’être entraînées durant les derniers mois en vue de l’évènement. « On essayait de garder notre équipe ensemble, on a même fait une séance d’exercices sur Zoom », précise Mme Colasurdo. « C’est la première course de bateau-dragon depuis la pandémie », lance Sophie Chauvin avec enthousiasme, sous les cris d’encouragement de l’équipe.