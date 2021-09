(St. John’s) Alors que l’ouragan Larry se dirigeait vers l’est de Terre-Neuve vendredi, les résidents attachaient leurs barbecues à leurs porches et vidaient les étagères des épiceries pour se préparer à une tempête risquant de provoquer pannes de courant, arbres renversés et autres dommages matériels.

La Presse Canadienne

Des avertissements d’ouragan ont été lancés pour toute la péninsule d’Avalon, y compris St. John’s, et les météorologues ont mis en garde contre des rafales pouvant atteindre 130 km/h ou même plus.

Les magasins de la région de St. John’s ont fermé tôt alors qu’un épais brouillard s’abattait sur la ville avant la tempête. Toute la péninsule d’Avalon – la région la plus peuplée de la province – s’est retranchée alors que les météorologues et les représentants du gouvernement ont exhorté les gens à faire des provisions, à sécuriser leurs biens et à rester à l’intérieur en prévision de rafales de 130 km/h ou plus.

Larry devait atteindre la province vers minuit, vendredi, quelque part le long de la côte de la baie Placentia, la grande étendue d’eau qui sépare le sud d’Avalon du reste de l’île.

« Nous sommes convaincus que l’Avalon est la cible des vents les plus forts », a déclaré vendredi Bob Robichaud, météorologue principal au Centre canadien de prévision des ouragans à Halifax.

La tempête se déplacerait probablement rapidement à travers la péninsule, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse. « La principale préoccupation concerne les vents forts, les vents potentiellement très destructeurs, ainsi que les vagues et les ondes de tempête potentielles le long de la côte sud de l’île », a-t-il déclaré.

Les vagues pourraient atteindre 14 mètres de haut, a indiqué Environnement Canada dans ses alertes météo.

Il est prévu que Larry entre sur le territoire extracôtier canadien en tant qu’ouragan de catégorie 1 avec des vents soutenus pouvant atteindre 140 km/h, mais ces vents devraient diminuer à mesure que la tempête se déplace sur des eaux plus froides près de la côte sud de Terre-Neuve.

Une épicerie Sobeys au centre-ville de St. John’s était très achalandée vendredi soir avec des gens qui se déplaçaient rapidement dans les allées. La section des croustilles et des collations était considérablement dégarnie et l’allée stockant l’eau en bouteille était presque vide. « La journée a été un tourbillon », a déclaré un membre du personnel qui n’était pas autorisé à parler officiellement aux médias. « Sans jeu de mots. »

Plus tôt vendredi, des bénévoles de la campagne électorale fédérale s’efforçaient de démonter les pancartes des candidats alors que la tempête s’approchait. Amanda Will, directrice de campagne de la candidate du NPD Mary Shortall, a expliqué que son équipe démontait les pancartes au cas où elles deviendraient des projectiles à cause des vents violents.

Le gouvernement provincial a publié une déclaration disant que les résidents devraient préparer une trousse d’urgence de base pour les soutenir pendant au moins 72 heures. La trousse doit contenir de la nourriture, de l’eau, des piles, une radio portable et des médicaments sur ordonnance. En cas de panne d’électricité, la province a demandé aux gens d’utiliser des lampes de poche au lieu de bougies et de s’abstenir d’utiliser une cuisinière à gaz ou un four pour chauffer une maison.

Au-delà de la péninsule d’Avalon, des avertissements de tempête tropicale ont été lancés pour le reste de la moitié est de la province, où des rafales jusqu’à 110 km/h sont attendues sur les zones exposées.

Les derniers modèles de prévision indiquent que l’ouragan se transformera en tempête post-tropicale, mais il pourrait conserver une grande partie de sa force, et déverser jusqu’à 50 millimètres de pluie sur la région.