Le PLQ et le PQ au plus bas, Duhaime monte

(Québec) La Coalition avenir Québec (CAQ) caracole toujours en tête dans les intentions de vote, alors que le Parti conservateur d’Éric Duhaime est maintenant à égalité avec le Parti québécois (PQ) dans l’ensemble de l’électorat et a le même niveau d’appuis que le Parti libéral (PLQ) chez les francophones, selon un sondage présenté à huis clos aux députés caquistes mercredi. Québec solidaire (QS) tire son épingle du jeu à travers ces mouvements de l’opinion publique.

Tommy Chouinard La Presse

Ce coup de sonde, que La Presse a obtenu, a été réalisé par Synopsis Recherche Marketing, la même firme que le gouvernement avait retenue récemment pour estimer le taux de vaccination chez les enseignants.

Réalisée auprès de 1500 Québécois du 27 au 30 août, cette enquête a fait l’objet d’une présentation lors du premier jour d’une réunion du caucus caquiste pour préparer la rentrée de l’Assemblée nationale, le 14 septembre.

À un an des élections générales, et malgré 18 mois de pandémie, la CAQ domine largement la compétition. Après répartition des indécis (11 %), la CAQ récolte 49 % des intentions de vote, 33 points de plus que son principal concurrent, le Parti libéral. Ce dernier amasse 16 %, ce qui représente un creux historique si l’on compare avec les résultats d’autres sondages récents. Québec solidaire le suit de près à 14 %.

Les nouvelles sont très mauvaises pour le Parti québécois, qui obtient le même résultat que le Parti conservateur : 9 %. La firme Léger chiffrait à 6 % les intentions de vote de la formation d’Éric Duhaime en mai.

Chez les francophones, les constats sont tout aussi intéressants. La CAQ se retrouve à 53 %, mais c’est Québec solidaire qui arrive en deuxième place (16 %). Le PQ amasse 11 %. À 9 %, le score du Parti libéral est particulièrement faible. Le Parti conservateur obtient exactement le même niveau d’appuis.

Un appui stable pour la CAQ et QS

« L’appui à la CAQ, qui est énorme, n’a pas vraiment bougé dernièrement. Les partis qui vont mal, ce sont ceux qui, traditionnellement, sont dans l’axe fédéraliste-souverainiste », soit le Parti libéral et le Parti québécois, résume le président de Synopsis, Youri Rivest.

La CAQ est principalement dominante chez les 55 ans et plus, qui l’appuient à hauteur de 64 %. Sa cote est plus faible chez les 18-34 ans (30 %), qui optent pour Québec solidaire dans une proportion de 29 %.

Sur l’île de Montréal, la CAQ est en première place avec 36 % des intentions de vote, contre 26 % pour les libéraux et 19 % pour Québec solidaire.

De son côté, le Parti conservateur marque des points en particulier chez les hommes (12 %), les 35-54 ans (14 %) et dans la région de Québec, où il est deuxième, à 20 %, contre 49 % pour la CAQ et 14 % pour Québec solidaire.

Il faut poser un regard sérieux sur le Parti conservateur. Youri Rivest, président de Synopsis

Il ajoute que « Québec solidaire tire bien son épingle du jeu », étant le seul parti de l’opposition à maintenir, ou à peu près, le niveau d’appuis qu’il avait eu lors des élections générales de 2018. On constate ainsi que les deux extrêmes du spectre politique québécois parviennent à se tailler une place dans l’électorat.

Le taux de satisfaction à l’égard du gouvernement est encore très fort. Ainsi 67 % des répondants se disent assez satisfaits (45 %) ou très satisfaits (22 %) de son travail. Les 18-34 ans sont les plus mécontents, alors que 41 % d’entre eux déclarent être insatisfaits du gouvernement.

Les 1500 répondants ont été recrutés par l'entremise de panels en ligne, et les questionnaires ont également été remplis sur le web. Les données ont été pondérées sur la base de l’âge, du sexe, de la région et de la langue maternelle afin de représenter la population adulte québécoise.

Les députés caquistes se retrouvent en présentiel

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le premier ministre François Legault réunit pendant trois jours tous ses députés en personne dans une même salle pour préparer la rentrée. Le passeport vaccinal est requis pour tous.

« C’est beau, les Teams, les Zoom et tout ce que tu voudras, mais ce n’est pas pareil », a lancé M. Legault à ses députés, quelques jours après que son gouvernement eut reporté le retour au bureau des fonctionnaires et recommandé aux entreprises privées de faire de même. Tous les députés caquistes – comme tous les élus de l’Assemblée nationale, d’ailleurs – ont reçu leurs deux doses du vaccin.

Le député de Rivière-du-Loup, Denis Tardif, et la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, sont absents de la réunion pour des raisons de santé, tout comme la ministre des Relations internationales et de l’Immigration, Nadine Girault, qui a annoncé un arrêt temporaire de ses activités à cause d’une blessure au dos. Le ministre et leader parlementaire Simon Jolin-Barrette n’est pas présent non plus, car sa conjointe vient de donner naissance à leur deuxième enfant.