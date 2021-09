Le décès tragique d’une élève montréalaise de secondaire 4, morte mardi à la suite d’un malaise physique survenu en classe à l’école secondaire Louis-Riel, a fait monter la tension, mercredi, entre un groupe d’opposants à la vaccination et des enseignants qui tentaient de les empêcher de parler aux élèves.

Tristan Péloquin La Presse

L’affrontement verbal est survenu aux abords de l’établissement scolaire de l’est de Montréal, sur l’heure du dîner, le jour même où commençait la campagne de vaccination des élèves à l’intérieur de l’école.

Le petit groupe de militants antivaccins soutient que la mort de l’élève est survenue après l’inoculation du vaccin contre la COVID-19, et que l’école cache la vérité. Or, la vaccination à l’école n’a commencé que le mercredi, au lendemain de l’intervention des techniciens d’Urgences Santé, confirme le CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal.

« Concernant les rumeurs qui circulent en lien avec le décès d’une jeune femme à l’école Louis Riel, le 7 septembre dernier, nous tenons à préciser que notre équipe de vaccination COVID-19 était présente à cette école hier, le 8 septembre, soit le lendemain du décès de la jeune femme », a confirmé le CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal, dans un communiqué publié jeudi matin.

Les causes précises du décès de l’élève demeurent pour l’instant inconnues.

« C’est tout à fait inacceptable que des gens instrumentalisent le décès tragique d’une élève pour faire faire avancer leur campagne de mensonge et de désinformation », déplore l’enseignant Xavier Watso, qui est intervenu auprès des militants antivaccins qui abordaient les élèves.

« Ils étaient une petite gang à interpeller les élèves et à leur dire de ne pas se faire vacciner parce que c’est dangereux. J’étais choqué comme je l’ai rarement été. L’école est en deuil, et ces gens-là sont arrivés alors que des élèves étaient en pleurs. Ils approchaient n’importe quel élève, qu’ils soient concernés ou non par la situation. C’est du harcèlement », dénonce l’enseignant.

Selon nos informations provenant de différentes sources, l’élève aurait en fait reçu sa deuxième dose de vaccin il y a plus de deux mois.

Mardi vers 15 h, Urgences Santé a été appelé pour réanimer l’adolescente de 14 ans, après qu’elle se soit effondrée en classe à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire. « Compte tenu de l’état critique dans lequel elle se trouvait, elle a été transportée à l’hôpital », a confirmé le porte-parole d’Urgences Santé, Jean-Mari Dufesne. Son décès a été confirmé à La Presse par le Centre de service scolaire de Montréal mercredi.

La Presse a tenté de communiquer avec la famille de la victime de différentes façons depuis mercredi soir, mais sans succès.