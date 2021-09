Une manifestation de syndicats et travailleurs contre les inégalités sociales se déroule au parc La Fontaine lundi après-midi.

Florence Morin-Martel La Presse

Les manifestants ont bravé la pluie pour scander des slogans contre le projet de loi 59 et contre l’adoption de lois spéciales qui vont à l’encontre du droit de grève des travailleurs, selon eux.

Des centaines de personnes réunies à la place Charles-De Gaulle au parc La Fontaine se sont mises en marche sur la rue Sherbrooke vers l’ouest, au son de la musique et des tambourins.

Les drapeaux de plusieurs syndicats comme la CSN et APTS (alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux) étaient brandis dans la foule. « Protégez les travailleurs, faites payer les profiteurs », scandait l’un des manifestants au micro. Sur les pancartes, on pouvait lire « La précarité ce n’est pas un métier » et « Santé et sécurité, aux travailleurs de décider ».

Déposé par Jean Boulet, ministre québécois du Travail et de l’Emploi, le projet de loi 59 est une réforme en santé-sécurité du travail, qui vise la refonte de lois datant de 1979 et 1985.