Le suspect est maîtrisé, l’enfant est sain et sauf

Un soupir de soulagement s’est emparé de la municipalité de Sainte-Paule. Le suspect qui aurait enlevé son garçon de trois ans a été maîtrisé dimanche midi, tandis que l’enfant est en sécurité, selon la Sûreté du Québec (SQ). Les deux personnes étaient confinées dans une résidence du village du Bas-Saint-Laurent.

Coralie Laplante La Presse

Des négociations entre les policiers et le suspect se sont déroulées dans la nuit de samedi à dimanche, « jusqu’à ce midi, heure à laquelle [le suspect] a été maîtrisé par les policiers », a déclaré dimanche le porte-parole de la SQ, Claude Boiron.

Le fils du suspect a été confié à sa mère, et se porte bien, a indiqué le porte-parole.

Le père de l’enfant, un homme de 36 ans, a pu être interrogé par les policiers vers 13 h. « À partir de ce moment-là, un dossier sera monté, et sera envoyé à l’étude du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) », a déclaré M. Boiron. La date de comparution du suspect devant les tribunaux n’est pas encore connue.

La SQ remercie la population de Sainte-Paule et de la province.

La municipalité de Sainte-Paule était prise d’assaut par l’opération policière depuis plusieurs jours. L’accès à toutes les routes du village sera rétabli graduellement.

Les policiers étaient toujours déployés dimanche matin sur le chemin de la Coulée Carrier, à Sainte-Paule, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Matane. La SQ avait demandé aux résidants d’éviter le secteur.

Les policiers avaient établi un périmètre de sécurité autour de la résidence où se trouvaient le supect et l’enfant. Ils s’y seraient barricadés après avoir passé plusieurs journées en forêt, dans le secteur où la SQ effectuait des recherches.

« On barrait les portes »

Le maire de la municipalité de près de 240 âmes, Pierre Dugré, s’est dit soulagé du dénouement de cette histoire.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le maire de Sainte-Paule, Pierre Dugré

« C’est sûr que c’est un soulagement pour l’ensemble de la population », a-t-il lancé. Le village, un lieu calme et sans histoire, a été ébranlé par l’enlèvement du jeune garçon. « C’est sûr que ça change le quotidien de l’ensemble de la population. On va pouvoir revenir à une vie normale d’ici les prochaines heures, bien que l’on qu’on sache que tout ça laissera probablement des séquelles », a-t-il poursuivi.

Le maire croit cependant que « le temps va arranger les choses », et des « démarches seront mises en place afin de venir en aide aux personnes ayant besoin de soutien psychologique ». Il invite ces citoyens à communiquer avec la municipalité.

Les citoyens de Sainte-Paule sont heureux du dénouement de l’important déploiement policier. L’un d’eux, Pierre Lemieux, a stationné sa camionnette marine à l’église du village, à quelques mètres de l’entrée du périmètre de sécurité érigé par la SQ.

« On barrait les portes. Nous ici, on a quand même une sécurité, on ne les barrait pas les portes », a-t-il expliqué à La Presse. M. Lemieux se réjouit surtout de savoir le jeune garçon en vie.

Une cavale de près de six jours

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

La Sûreté du Québec (SQ) avait annoncé samedi avoir « localisé » le père et le fils sur le chemin de la Coulée Carrier.

Selon nos informations, le suspect aurait tiré quelques coups de feu à l’arrivée des policiers sur les lieux samedi après-midi. Personne n’a été blessé.

La découverte des disparus a mis fin à l’alerte AMBER lancée le 31 août.

Le jeune garçon et son père avaient été aperçus pour la dernière fois dans le secteur de la rue Banville, à Sainte-Paule.

Le lendemain, l’alerte AMBER avait été étendue à l’ensemble du Québec, et au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. La même journée, le véhicule tout-terrain (VTT) du suspect a été découvert abandonné dans les environs de la municipalité du Bas-Saint-Laurent.

Des recherches terrestres et aériennes ont été menées par la Sûreté du Québec (SQ). Des « équipes spécialisées » ont aussi été déployées par le corps de police. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les Forces armées canadiennes ont participé aux recherches du haut des airs.

La SQ avait demandé à la population de ne pas contribuer aux recherches, comme le père pouvait être armé. Le suspect possède également des connaissances sur la survie en forêt.

Vendredi soir, des objets sur lesquels se trouvait l’ADN des deux disparus ont été retrouvés, dans la municipalité de Sainte-Paule. Cette découverte importante dans l’enquête a permis de confirmer que le père et le fils se trouvaient bel et bien dans les environs de la municipalité.

La SQ avait affirmé avoir « bon espoir » de retrouver le père et l’enfant sains et saufs.

Le père est connu des policiers. Il a été accusé d’avoir commis une agression sexuelle en 2010 à Matane. Le dossier criminel de l’homme est notamment constitué de condamnations en matière de voies de fait, de non-respect de probation, de possession de drogues et de conduite dangereuse.

Il habitait à Sainte-Paule depuis moins d’un an.

L’homme adhère au mouvement complotiste, comme il est possible d’apercevoir dans ses publications sur les réseaux sociaux. Il admire plusieurs leaders de ce mouvement. L’un d’eux, Steve L’Artiss Charland, a d’ailleurs invité le suspect à le contacter dans un live Facebook vendredi.

Avec Daniel Renaud, La Presse