Des milliers de cyclistes ont pris d’assaut les rues de Montréal vendredi soir, dans le cadre du Tour la Nuit. Vêtus de dossards et leurs bicyclettes munies de lumières colorées, les amateurs de vélo étaient visiblement heureux de renouer avec l’évènement qui avait été annulé en 2020 en raison de la pandémie.

Coralie Laplante La Presse

Le départ de la 22e édition du Tour la Nuit a été lancé à 20 h 15. Les participants au trajet de vélo ont parcouru 22 kilomètres dans des rues dépourvues d’automobiles, jusqu’à minuit.

Nouveauté cette année : afin de respecter la distanciation sociale et d’éviter de grands rassemblements, huit points de départ et d’arrivée ont été mis en place sur le trajet. Les cyclistes s’élançaient dans les rues par groupes de 250 personnes, aux 30 minutes, dans chacun des sites de départ.

Les sportifs circuleront au travers des arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont—La Petite-Patrie, d’Ahuntsic-Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

« L’année 2021 a été une année qui a comporté son lot de défi pour les organisateurs d’évènements », lance le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rheault. « Aujourd’hui on est excessivement heureux de pouvoir tenir l’évènement et de célébrer le vélo dans les rues », ajoute-t-il.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, LAPRESSE Le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rheault, devant la Maison des cyclistes.

Le Tour la Nuit fait partie de la programmation du Festival Go vélo Montréal, mis sur pied par l’organisme Vélo Québec. L’activité nocturne du festival affiche complet depuis plus d’une semaine, comme plus de 8000 cyclistes s’y sont inscrits.

Peu avant le départ situé devant la Maison des cyclistes, au parc La Fontaine, l’heure est à la fête. De la musique s’échappe d’imposants haut-parleurs. Les participants de tous âges, dont plusieurs portent un casque décoré, prennent place sur la ligne de départ.

Amélia Desack et sa conjointe, Rita Tazi, prennent part au Tour la Nuit en compagnie de leurs deux enfants de cinq et huit ans. Il s’agit de leur première participation à l’évènement. « C’est une belle activité à faire en famille, tout est bien [sécurisé], ça finit bien la semaine », lance Amélie.

Thibault Porep pédale sur son vélo, les mains tenant fermement son guidon, une roue au sol et l’autre dans les airs. Ses amis et son groupe de vélo sont des adeptes de cette pratique nommée « wheeling ». « On a 50 dossards, on espère qu’on va être 50 », affirme-t-il.

Marie Miville-Deschênes et Philippe Villemaire, de Saint-Jean-sur-Richelieu, sont venus à Montréal expressément pour le Tour la Nuit. Le couple a réalisé plusieurs voyages en vélo, et enfourche leurs bolides à deux roues tous les jours. Le duo participe au festival tous les ans, depuis « au moins 10 ans ».

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, LAPRESSE Philippe Villemaire et Marie Miville-Deschesnes

« C’est le fun, la ville nous appartient », déclare M. Villemaire.

Pour la première fois, Virginia Guerstein et Matias Garabedian ont pu participer à l’évènement nocturne en compagnie de leur fille Sofia. « Sortir la nuit en vélo, ce n’est pas tous les jours qu’on le fait, notamment avec une petite enfant », évoque Virginia. « On en profite. La ville pour nous, c’est ça », renchérit son conjoint.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, LAPRESSE Virginia Guerstein, Sofia Garabedian et Matias Garabedian

« Construire une culture cyclable »

Le Festival Go vélo espère contribuer à « construire une culture cyclable encore plus forte à Montréal et au Québec », explique Jean-François Rheault. L’évènement souhaite donner la chance à des cyclistes expérimentés de rouler en liberté dans les rues de la métropole, mais aussi d’initier de nouveaux amateurs au transport à deux roues.

« Ça permet à des gens qui n’ont pas l’habitude de rouler en ville, qui n’ont pas nécessairement l’expérience, de pouvoir expérimenter ça » et de faire de plus grandes distances, détaille le directeur général de Vélo Québec.

Le Tour de l’île de Montréal se déroulera à partir de 9 h dimanche. Les participants seront invités à rouler sur un trajet de 33 kilomètres. Des places étaient toujours disponibles vendredi soir afin de prendre part au parcours.