(Ottawa) La mission militaire du Canada à l’aéroport de Kaboul a pris fin jeudi matin après le départ de la majorité de son personnel, mais certains Canadiens et leurs familles sont toujours piégés en Afghanistan, ont admis jeudi des responsables gouvernementaux.

Mike Blanchfield La Presse Canadienne

Le général Wayne Eyre, chef d’état-major par intérim, a déclaré que les Canadiens avaient été parmi les derniers à quitter Kaboul. Il a aussi reconnu que plusieurs militaires se sentiront coupables d’avoir dû laisser des gens derrière eux.

Il a déclaré que le Canada avait fait sortir environ 3700 personnes d’Afghanistan depuis que les talibans ont repris la gouverne du pays plus tôt ce mois-ci. M. Eyre a déclaré jeudi que l’aéroport était constamment menacé d’attaques et que le Canada et ses alliés avaient agi de manière admirable dans le cadre de cette mission.

De fait, une heure après ce point de presse troublant, des habitants restés sur place ont pu entendre plusieurs explosions près de l’aéroport international Hamid-Karzai. Le Pentagone a également confirmé l’explosion. Selon le ministère des Affaires étrangères de la Russie, deux attaques-suicides auraient tué au moins 13 personnes.

« Les conditions dans lesquelles nos militaires travaillaient ne ressemblaient à rien de ce que nous avons vu depuis des décennies, même lors de notre précédente mission en Afghanistan, a déclaré le général Eyre. Ils ont été témoins de choses horribles. Ils ont été confrontés à des dangers incroyables. Et le sentiment d’impuissance et de culpabilité qui découle du fait de devoir laisser des gens derrière eux peut être accablant. »

Selon le général Eyre, un millier d’Afghans ont été sortis par avion de Kaboul mercredi soir, la moitié sur un gros porteur C-17 canadien et l’autre par les Américains. Le gouvernement fédéral essaie toujours de déterminer combien de Canadiens pourraient encore se trouver en Afghanistan.

Cindy Termorshuizen, sous-ministre adjointe à Affaires mondiales Canada chargée de la gestion consulaire, de la sécurité et des urgences, a déclaré que des centaines de Canadiens et de résidents permanents et leur famille avaient quitté Kaboul jeudi soir. Elle a déclaré qu’il y avait un grand nombre de Canadiens à bord d’avions canadiens et alliés et que son ministère passe au peigne fin les chiffres et les manifestes de vol pour « avoir une image plus claire » du nombre de gens qui auraient pu être laissés derrière.

Pays tiers

Le gouvernement sait aussi que des personnes se trouvent dans des pays tiers – et tout le réseau des ambassades et hauts-commissariats étrangers du Canada est en alerte pour les retrouver, a-t-elle assuré. « Pour nos concitoyens encore en Afghanistan : si vous devez vous déplacer vers un endroit plus sûr, veuillez le faire avec une grande prudence. Utilisez votre jugement pour décider du meilleur moment et des moyens les plus sûrs pour le faire. Évaluez soigneusement le risque en prenant les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité et celle de votre famille », a-t-elle dit.

Le général Eyre a déclaré que les militaires canadiens auraient aimé « pouvoir rester plus longtemps et sauver tous ceux qui étaient si désespérés de partir ».

« Ce n’est pas possible, c’est vraiment déchirant. Mais les circonstances sur le terrain se sont rapidement détériorées. Il s’agit maintenant d’une crise humanitaire extraordinaire. Mais ne vous y trompez pas : c’est une crise provoquée par les talibans », a-t-il dit.

Daniel Mills, sous-ministre adjoint au ministère de l’Immigration, a déclaré que les demandes de visa pour les citoyens afghans qui en avaient fait la demande sont toujours en cours de traitement. M. Mills a déclaré que le ministère avait reçu 8000 demandes dans le cadre de son programme spécial pour les Afghans et que 2600 de ces personnes avaient quitté l’Afghanistan. Mais cela ne signifie pas que les autres sont toujours piégés à l’intérieur du pays, car certains de ces candidats ont déjà fui vers des pays tiers, a-t-il soutenu.

« Le Canada s’est fermement engagé à aider et à évacuer le plus grand nombre possible de personnes, jusqu’à ce que nous ne puissions plus le faire en sécurité, a dit M. Mills. Que les circonstances en Afghanistan aient changé beaucoup plus rapidement que prévu est une véritable tragédie. Nous avions espéré beaucoup plus de personnes et sur une période plus longue. »

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que la « fermeture d’un pont aérien temporaire » ne signifie pas la fin de la connexion du Canada avec l’Afghanistan, et que les efforts se poursuivraient pour atteindre l’objectif du gouvernement de réinstaller 20 000 Afghans.

« Notre travail continu se poursuivra pour faire pression sur les talibans, aux côtés de nos alliés internationaux, pour permettre aux gens de quitter l’Afghanistan et de se mettre en sécurité », a déclaré jeudi le chef libéral, en campagne électorale à Québec. « Ce moment particulier est terminé et c’est déchirant à voir. Mais il reste encore beaucoup à faire et le Canada continuera d’être là pour les Afghans et le peuple afghan. »

Le sous-ministre adjoint Mills a indiqué de son côté qu’« au cours des prochaines semaines et des prochains mois, nous collaborerons avec nos partenaires internationaux, y compris les Nations unies, sur notre engagement humanitaire plus large ».

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a déploré la « conversion tardive, à la limite inquiétante », d’Ottawa dans cette mission de rapatriement. « Le gouvernement canadien a dit : “on va étirer au-delà du 31 août”, avant de dire “on va s’en aller” », a-t-il commenté.

Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, a estimé que « l’approche de Justin Trudeau n’était pas suffisante et c’est une faillite.

« Et c’est aussi de plus en plus clair que nos anciens combattants ont dit que l’approche du Canada n’était pas suffisante pour répondre aux besoins des gens en Afghanistan, a-t-il indiqué. Et maintenant, on a beaucoup de gens qui sont en péril, en danger. »