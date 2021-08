Plus de 200 plaintes jugées irrecevables par le Conseil de presse

Le Conseil de presse a jugé non recevables des centaines de plaintes de format similaire et envoyées dans un même intervalle au sujet de chroniques publiées dans La Presse et Le Journal de Montréal.

Florence Morin-Martel La Presse

Reçues en trois vagues du 25 avril au 24 juillet, les plaintes pour « manque d’éthique journalistique » étaient des copies d’articles de blogue d’une ancienne plaignante, Julie Lévesque. Le Conseil de presse a indiqué ne plus recevoir les plaintes de cette dernière depuis janvier dernier, puisqu’elle répétait les mêmes motifs et arguments, malgré leur rejet par l’organisation.

La première vague de près de 50 plaintes visait la chronique de Patrick Lagacé intitulée « Oui au passeport vaccinal », publiée le 24 avril dans La Presse. Le chroniqueur Richard Martineau du Journal de Montréal était visé par la deuxième vague de plus de 150 plaintes pour son texte « Le passeport vaccinal est injuste ? » du 25 avril 2021. La dernière vague de près de 30 plaintes concernait la chronique « Le problème avec le Dr Raoult » d’Isabelle Hachey dans La Presse du 27 mai 2021.

Après la parution de ces textes respectifs, Julie Lévesque a invité les lecteurs de son blogue Le Tribunal de l’infaux à porter plainte au Conseil de presse et à inonder La Presse et Le Journal de Montréal de plaintes. Mme Lévesque accuse les médias occidentaux de propager de fausses nouvelles.

Le Conseil a dit refuser d’être utilisé « par des personnes qui ne croient pas aux médias traditionnels pour soutenir des théories du complot ». Les vagues comme celles-ci nuisent « aux autres personnes du public qui déposent des plaintes réfléchies et sérieuses, qui risquent de se perdre ou de prendre du retard dans le flot de lettres », a indiqué le Conseil de presse dans un communiqué.

Pour prévenir ce genre de mouvement, les plaignants qui s’adressent au Conseil de presse doivent désormais le faire par l’entremise d’un formulaire, où les passages du reportage en question doivent être identifiés.