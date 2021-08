(Vancouver) Les dernières audiences d’extradition vers les États-Unis de la directrice financière du géant chinois Huawei se sont terminées mercredi à Vancouver, concluant près de 1000 jours de bataille judiciaire et de crise diplomatique.

Agence France-Presse

Meng Wanzhou, 49 ans, fille du fondateur du géant des télécoms, Ren Zhengfei, avait été arrêtée le 1er décembre 2018 à l’aéroport de Vancouver à la demande de Washington, qui veut la juger pour fraude bancaire.

« J’indiquerai probablement la date à laquelle ma décision sera rendue lors de l’audience de renvoi du 21 octobre », a déclaré la juge Heather Holmes, devant la Cour suprême de Colombie-Britannique.

Ces dernières audiences, qui ont commencé début août, se sont déroulées alors que la justice chinoise vient de condamner deux Canadiens, le premier à la peine de mort pour trafic de drogue et l’homme d’affaires Michael Spavor à 11 ans d’emprisonnement pour espionnage.

L’arrestation de la directrice financière de Huawei, suivie quelques jours plus tard en Chine par celle de deux Canadiens, M. Spavor et l’ex-diplomate Michael Kovrig, a provoqué une grave crise diplomatique entre Pékin et Ottawa.

La justice américaine accuse Meng Wanzhou d’avoir menti à un cadre de la banque HSBC lors d’une rencontre à Hong Kong en 2013 à propos des liens entre le groupe chinois et une filiale nommée Skycom qui vendait des équipements à l’Iran, exposant l’établissement à des sanctions américaines.

Au cours des dernières semaines, la défense de Mme Meng a de nouveau plaidé la thèse selon laquelle les États-Unis ont selon elle intenté un procès « abusif » contre leur cliente.

Dans un communiqué émis avant la reprise des audiences, Huawei Canada avait appelé à rejeter l’incarcération de Mme Meng et indiqué que son avocat « fera valoir que les États-Unis n’ont pas réussi à produire un dossier d’accusation plausible visant à soutenir son extradition ».

Pour sa part, l’accusation a notamment dénoncé les déclarations « malhonnêtes » de Mme Meng à un cadre de la banque HSBC lors d’une rencontre à Hong Kong en 2013 concernant les liens entre Huawei et Skycom.

En cas d’appel, la procédure judiciaire pourrait durer encore plusieurs années.