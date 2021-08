« Je regrette avoir dit ces mots-là, [je ne les ai] pas dits de façon consciente. J’ai fait beaucoup de mal. Je me mets à la place de la famille », a expliqué lundi matin Paule Rocray. La soignante congédiée pour avoir insulté Joyce Echaquan, mère de famille atikamek morte à l’hôpital de Joliette sous les injures, s’est dite « honteuse. » Elle a reconnu sa culpabilité à deux chefs disciplinaires, lors d’une audience de Conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

Mayssa Ferah La Presse

Elle a admis avoir fait preuve de violence verbale envers une patiente. L’automne dernier, les propos dénigrants entendus dans la vidéo avaient fait le tour des réseaux sociaux. Elle a également reconnu avoir fait preuve de négligence dans les soins et traitement prodigués à une cliente, en ne procédant pas à l’évaluation requise par son état de santé. Elle n’aurait en effet pas respecté le protocole à la suite d’une chute de Mme Echaquan, âgée de 37 ans au moment des faits.

En audience, les deux parties ont demandé une radiation d’un an pour le premier chef d’accusation et une de six mois pour le second, à purger conjointement.

L’infirmière s’est dit honteuse. « Je regrette avoir dit ces mots-là, pas dits de façon consciente. J’ai fait beaucoup de mal. Je me mets à la place de la famille. »

L’infirmière en question, Paule Rocray, a depuis trouvé un emploi d’intervenante dans un centre d’hébergement communautaire de Lanaudière.

Pour préserver son anonymat, l’avocat de l’infirmière a demandé que le nom de sa cliente ne soit pas divulgué. La requête a été rejetée.

Aucune décision n’a été énoncée lundi matin, puisque l’affaire a été prise en délibéré.