Rien à voir avec une malédiction

Encore des images de destruction et de désespoir. De corps que l’on sort des décombres – les Haïtiens étant toujours les premiers répondants sur le terrain. Cette fois, c’est le sud-ouest du pays qui est touché, plus de 10 ans après le séisme de 2010 qui a dévasté le territoire de Léogâne à Port-au-Prince. De nouveau, des milliers d’Haïtiens de la diaspora ont sauté sur leurs téléphones en panique pour savoir si toute la famille allait bien, à peine remis de l’assassinat du président Jovenel Moïse, et revivant les traumatismes du séisme de 2010.