Politique

Plateforme électorale du NPD

Une relance économique financée grâce aux « ultra-riches »

(Ottawa) Le Nouveau Parti démocratique (NPD) promet de créer plus d’un million d’emplois au cours d’un premier mandat grâce à des investissements dans les infrastructures vertes et sociales. Et la facture sera refilée aux « ultra-riches » et aux grandes compagnies qui s’en sont mieux tirés pendant la pandémie de COVID-19, de l’avis des troupes de Jagmeet Singh.