Les automobilistes aux douanes de Stanstead étaient peu nombreux, mais impatients de traverser, lors de la réouverture de la frontière terrestre aux voyageurs américains, lundi. Après plus d’un an sans cette clientèle, le milieu touristique prévoit que les restaurants et hôtels se rempliront graduellement.

Florence Morin-Martel La Presse

Lundi, la ville de Stanstead, en Estrie, semblait vivre un jour comme les autres. Sous un soleil de plomb, seules les voitures de touristes qui traversaient des États-Unis vers le Canada sortaient de l’ordinaire. Pour les quelques automobilistes qui défilaient à la frontière, le moment était plus qu’attendu. « Je n’ai pas vu ma famille depuis Noël 2019 », a raconté Josée Lachance, venue du Massachusetts.

DeeDee Lussier et Daniel Lussier ont pris le volant pour visiter leur famille à Stanstead. « La dernière fois, c’était en janvier 2020, lance ce dernier. J’ai vraiment hâte et mes parents aussi », a-t-il précisé, sourire aux lèvres. « Je crois qu’ils sont très anxieux », a ajouté DeeDee Lussier.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE DeeDee Lussier et Daniel Lussier étaient impatients de retrouver leurs proches qui vivent au Canada.

Fermée depuis mars 2020, la frontière terrestre a été rouverte aux voyageurs américains le 9 août. Ces derniers doivent être doublement vaccinés pour mettre les pieds sur le sol canadien.

Ailleurs au Québec, les douanes étaient tranquilles en ce jour de réouverture. Les postes frontaliers québécois n’affichaient aucun temps d’attente en après-midi, selon le site de l’Agence des services frontaliers du Canada. Seuls les automobilistes à la frontière de Saint-Bernard-de-Lacolle devaient composer avec un délai de 30 minutes.

Hausse graduelle à venir ?

À quelques kilomètres de la frontière, les clients entraient et sortaient de la boulangerie de Stanstead, l’Auberge Le Sunshine. Mais le fort achalandage de touristes en provenance des États-Unis reste à venir, estime Jean DesRosiers, copropriétaire du commerce. « Ça a commencé assez tranquillement ce matin, mais on a eu quelques familles qui ont traversé dès 9 h », a-t-il raconté.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Jean DesRosiers, copropriétaire de l’Auberge Le Sunshine, à Stanstead, prévoit que les semaines à venir seront chargées.

Même son de cloche ailleurs au Québec chez certains restaurateurs réputés pour attirer une clientèle touristique. Malgré l’annonce de la réouverture frontalière, le nombre de réservations n’a pas encore grimpé. « Elles sont au même niveau que les semaines précédentes », a indiqué Gassia Ozkirisyan, du groupe Signé Toqué, célèbre pour les restaurants la Brasserie T ! et Toqué !

François Meunier, vice-président aux affaires corporatives et gouvernementales de l’Association Restauration Québec, fait valoir que la hausse de l’achalandage sera graduelle. Ce dernier rappelle que seuls les Américains pleinement vaccinés peuvent passer la frontière depuis lundi.

Mais on doit se réjouir de cette nouvelle-là. Notamment pour les restaurants de Montréal. François Meunier, vice-président aux affaires corporatives et gouvernementales de l’Association Restauration Québec, au sujet de la réouverture frontalière

Privée de plusieurs activités culturelles qui attirent habituellement les foules, la métropole pourra compter sur ses attraits gastronomiques pour séduire la clientèle internationale.

Si l’on exclut la pénurie de main-d’œuvre, la saison est positive pour le milieu de la restauration. « Bien meilleure que l’été dernier », affirme François Meunier. Selon lui, il est important de clarifier les règles entourant le passeport vaccinal pour la venue des touristes étrangers. « Il faut absolument qu’on puisse accueillir cette clientèle-là à compter d’aujourd’hui », indique-t-il.

Avec Alice Girard-Bossé, La Presse

Une hausse de l’affluence à l’aéroport Montréal-Trudeau Les couloirs de l’aéroport Montréal-Trudeau retrouvent progressivement leur achalandage d’avant la pandémie, observe Anne-Sophie Hamel, directrice des affaires corporatives et des relations médias chez Aéroports de Montréal. « [Dimanche], nous avons traité le plus haut volume de voyageurs depuis le début de la pandémie et nous nous attendons à une situation similaire [lundi] », a-t-elle expliqué. Pour le mois de juillet, le nombre de passagers à l’aéroport Montréal-Trudeau a représenté 20 % de l’achalandage avant la crise sanitaire. Pour le mois d’août, ce chiffre pourrait atteindre 30 %, selon Anne-Sophie Hamel.