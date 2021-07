Des tests commandés par la pharmaceutique Johnson & Johnson ont révélé des concentrations élevées de benzène dans les écrans solaires en aérosol Beach Defense et Ultra Sheer de la marque Neutrogena.

(Montréal) Santé Canada a annoncé samedi le rappel des écrans solaires en aérosol Beach Defense et Ultra Sheer de la marque Neutrogena en raison de concentrations élevées de benzène.

La Presse Canadienne

Des tests commandés par la pharmaceutique Johnson & Johnson ont révélé de telles concentrations qui peuvent être dangereuses pour la santé après une utilisation répétée et à long terme, a indiqué l’agence fédérale dans un communiqué.

Santé Canada demande à la population de cesser d’utiliser les produits touchés par le rappel.

« Les signes immédiats d’une exposition à une forte concentration de benzène sont la somnolence, des étourdissements, un rythme cardiaque rapide ou irrégulier et des maux de tête », précise Santé Canada.

Une exposition à long terme, soit pendant un an ou plus, peut avoir de « graves conséquences » sur la santé, y compris la leucémie, l’anémie et l’insuffisance de la moelle osseuse, ajoute-t-on.

Santé Canada encourage toutefois les Canadiens à continuer d’utiliser des écrans solaires pour se protéger des dommages causés par le soleil et à le faire en suivant les directives inscrites sur les étiquettes. « Les rayonnements ultraviolets du soleil peuvent causer le cancer et d’autres effets cutanés », insiste l’agence.

L’utilisation d’un écran solaire qui offre une protection contre les rayons ultraviolets A et B avec un facteur de protection solaire (FPS) de 30 ou plus est recommandé pour prévenir les coups de soleil et réduire le risque de développer un cancer de la peau.

Des rappels des produits visés au Canada sont également en cours aux États-Unis en raison de concentrations élevées de benzène.