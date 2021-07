(Kelowna) Le corps d’un cinquième homme tué dans l’effondrement d’une grue à Kelowna, en Colombie-Britannique, a été retrouvé.

La Presse Canadienne

Une déclaration de la GRC indique que le corps a été retrouvé tard mardi soir alors que des membres d’une équipe spécialisée de recherche et de sauvetage en milieu urbain de Vancouver ont pu entrer dans un bâtiment à côté du chantier de construction.

Les autorités ont déclaré que l’homme a été enseveli sous les décombres lorsque le bras de la grue est tombé de plus de 25 étages lundi, atterrissant sur le bâtiment dans lequel il travaillait.

La police a indiqué que quatre autres hommes, tous des travailleurs du projet de construction de plusieurs étages, sont également décédés après l’effondrement de la grue.

Trois sont morts sur les lieux, le quatrième a été transporté d’urgence à l’hôpital où il est décédé.

Une autre personne a été soignée pour des blessures mineures avant d’obtenir son congé de l’hôpital.

La cause de l’effondrement fait toujours l’objet d’une enquête par WorkSafeBC, le Bureau des coroners de la C. B. et la GRC de Kelowna.

En raison de l’instabilité de la partie restante de la grue, un ordre d’évacuation est toujours en vigueur pour les maisons, les entreprises et un complexe pour personnes âgées à proximité des lieux, mais la police espère qu’il pourra être annulé une fois la grue démantelée.