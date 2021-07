Chroniques

Voir Weber pleurer

Il ne reste que 13 secondes à jouer. Huit joueurs bataillent pour la rondelle sur le bord de la bande, à la droite du gardien du Lightning. Danault parvient à la soutirer et à se présenter devant le filet. Il pousse la rondelle sur les jambières de Vasilevskiy. Gourde s’empare du retour et dégage son territoire. Petry se met à la poursuite du disque. Plus que 2 secondes. C’est peine perdue. Petry tire de sa zone. Gourde bloque la rondelle, la lance à son tour. Zéro. C’est fini. Tampa Bay vient de gagner la Coupe Stanley. Les joueurs en bleu quittent leur banc et sautent de joie autour de leur gardien. C’est l’allégresse. La foule capote.