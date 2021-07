PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE

Selon Environnement Canada, il est possible que le mois de juillet soit plus chaud que la normale. « Le début du mois de juillet était un peu plus frais, mais on s’attend à ce que ça se réchauffe pour le reste du mois », indique le météorologue. On peut prévoir plus d’averses et d’orages qu’à l’habitude.