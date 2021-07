Santé

Est de Montréal

Les urgences de Maisonneuve-Rosemont et celles de Santa Cabrini sont à éviter

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal demande à la population d’éviter autant que possible les urgences de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l’hôpital Santa Cabrini, qui ont « pratiquement atteint leur capacité maximale », en raison d’une réduction du personnel et de départs en vacances.