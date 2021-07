Plusieurs milliers de manifestants se sont réunis au parc Jeanne-Mance, jeudi après-midi, pour honorer les enfants autochtones disparus et demander l’annulation de la fête du Canada. Cet évènement s’inscrit dans le mouvement de #CancelCanadaDay, qui compte une douzaine d’évènements semblables partout au pays.

Florence Morin-Martel La Presse

Au pied du Monument à George-Étienne Cartier, une marée de chandails orange où l’on peut lire « Chaque enfant compte » était rassemblée. Sous la statue, une affiche réclamait « Cancel Canada Day » et juste au-dessous, une autre réclamait « Bring our children home (ramenez nos enfants à la maison). »

« Nous sommes leurs voix »

« Nous sommes ici pour rendre hommage aux enfants des pensionnats qui ne sont jamais rentrés à la maison. Des générations ont été éliminées, ces enfants auraient pu avoir des enfants », se désole Jen Jerome, membre de la communauté Mi’kmaq de Gesgapegiag, qui participe à l’organisation de l’évènement.

En entrevue avec La Presse, cette dernière demande que les institutions responsables des pensionnats fassent l’objet de procédures judiciaires. « Nous sommes la voix des enfants disparus, nous sommes ici pour parler pour eux », conclut-elle.

Cette manifestation survient dans la foulée des tristes découvertes des dernières semaines. La communauté Aq’am, de la Première Nation Ktunaxa, en Colombie-Britannique, a annoncé mercredi avoir découvert 182 dépouilles enterrées dans des tombes anonymes sur un terrain jouxtant l’ancien pensionnat St. Eugene pour enfants autochtones, près de Cranbrook.

Une semaine avant la fête du Canada, la Première Nation de Cowessess a révélé qu’un radar avait repéré 751 tombes non marquées sur le site du pensionnat de Marieval, en Saskatchewan. Quelques semaines plus tôt, la nation Tk’emlúps te Secwépemc avait annoncé avoir détecté ce que l’on croit être les restes de 215 enfants, dans des sépultures non marquées au pensionnat de Kamloops.

PHOTO ALEXIS AUBIN, LA PRESSE

« On le sait que les gens ont le droit de célébrer le Canada. Mais c’est important de reconnaître ce qui s’est passé », a souligné Jen Jerome. Cette dernière demande aux mairies des arrondissements de Montréal de décréter une minute de silence. Pour elle, il est important d’agir aujourd’hui, en ce jour symbolique.

Tristesse et indignation

Dans la foule réunie autour du feu au pied de la statue, des gens essuyaient leurs pleurs. Un homme distribuait du tabac à jeter dans les flammes, afin que les prières montent au ciel.

« Avant j’étais fière d’être sino-canadienne de troisième génération, mais plus maintenant », lance Janet Lumb, au sujet des découvertes de sépultures d’enfants autochtones près des pensionnats. La manifestante distribuait des affiches autour d’elle pour la marche.

« Je pense que c’est important de dénoncer et de soutenir les peuples autochtones. Ce n’est plus suffisant de demander pardon », a renchéri Malika Sabri, une Montréalaise de 22 ans.

Vers 14 h, des klaxons en soutien aux manifestants ont provoqué un tonnerre d’applaudissements et les tambours ont résonné de plus belle. « Les véhicules de Kahnawake sont arrivés », a-t-on annoncé au micro. Le communiqué de l’évènement indiquait qu’un convoi de véhicules de Kanesatake allait aussi participer à l’évènement.

Les marcheurs ont débuté leur trajet au parc Jeanne-Mance et ont longé l’avenue du Parc au son des tambours. La Place du Canada était le point final de la marche.

Ce que disent les élus

Le député du Parti québécois de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, était présent à la marche de jeudi et a souligné l’importance historique de l’évènement. « C’est important d’être présent et d’écouter », a-t-il déclaré à La Presse. « Maintenant, les non-autochtones réalisent l’ampleur des sévices infligés aux autochtones et aux enfants autochtones », a ajouté l’élu.

Dans un communiqué de presse du 1er juillet, le premier ministre Justin Trudeau a souligné l’importance de reconnaître les injustices qui persistent envers les peuples autochtones.

« En tant que Canadiens, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes au sujet de notre passé. Nous devons également reconnaître qu’ici, au Canada, certaines personnes ne se sentent toujours pas en sécurité lorsqu’elles parcourent les rues de leur communauté. Il y a encore des gens qui n’ont pas accès aux mêmes possibilités que les autres et qui sont victimes de discrimination et de racisme systémique au quotidien », a-t-il déclaré.

Avec Nicolas Bérubé, La Presse