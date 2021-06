Vue aérienne du pont de Québec (à gauche) et du pont Pierre-Laporte (à droite), qui relient les villes de Québec et de Lévis, en 2017.

L’école est finie, il fait beau, c’est le temps des vacances, pourquoi n’irait-on pas passer une petite semaine dans la si jolie ville de Québec ? Bonne idée, mais si vous n’êtes pas du coin, soyez avisé qu’il serait préférable d’y arriver avant dimanche, parce qu’après… disons que ça pourrait être plus long.

Bruno Bisson La Presse

Ou alors, prenez la 40 !

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) entreprendra dimanche le premier de deux grands « blitz » de travaux pour réparer la dalle, refaire le pavage et poser une nouvelle membrane d’étanchéité sous l’asphalte du pont Pierre-Laporte, entre Québec et Lévis.

Pour ce faire, le MTQ procédera à une fermeture complète des deux voies dans chaque direction et aménagera un contresens sur les voies en sens contraire.

Le résultat net, c’est qu’à partir de 22 h, dimanche soir, la circulation sera réduite à une seule voie par direction, en tout temps, jusqu’au 7 juillet, sur le principal pont entre Québec et Lévis.

La même opération se répétera du 8 au 18 août.

« Préparez-vous ! »

La congestion aux heures de pointe du matin et du soir pourrait entraîner la formation de files de véhicules de plusieurs kilomètres de chaque côté du pont. Sur son site internet, le MTQ relève que des épisodes de congestion sont susceptibles de se produire 6 h à 22 h.

Du côté de Québec, la congestion pourrait s’étendre jusque dans le secteur Sainte-Foy, où sont situés deux hôpitaux majeurs. Des corridors exclusifs de circulation ont été créés, et une voie d’urgence sera accessible en tout temps sur le vieux pont de Québec pour assurer la circulation des véhicules d’urgence dans le secteur Sainte-Foy et d’une rive à l’autre (voir la carte).

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Carte des corridors d’urgence lors des entraves majeures du pont Pierre-Laporte

La Ville de Québec a modifié les heures de travail de ses employés afin d’éviter de les faire circuler en périodes de pointe. Un « centre de coordination opérationnel » assurera une diffusion en temps réel de l’état de la circulation. Vendredi, le journal Le Soleil titrait : « Préparez-vous ! »

Une direction à la fois

Le pont Pierre-Laporte, qui relie Québec à Lévis et à la région des Chutes-de-la-Chaudière, a eu 50 ans l’an dernier. Ce pont suspendu, qui fait un peu plus d’un kilomètre de long au-dessus du fleuve Saint-Laurent, est en relativement bon état, mais sa dalle de béton a besoin de réparations, les joints de dilatation du tablier doivent être refaits et tout le pont doit être réasphalté.

Les travaux nécessitent la pose d’une nouvelle membrane d’étanchéité sous le pavage. C’est cette composante du chantier qui incite le MTQ à réaliser les travaux en continu, plutôt qu’en séquences, sans rouvrir les voies à la circulation, le jour.

Selon le MTQ, « la pérennité de la chaussée repose sur l’application méticuleuse de la membrane d’étanchéité, sous la couche d’enrobé bitumineux. Si la membrane est appliquée et qu’on empêche le passage de véhicules jusqu’à ce que la couche de bitume soit entièrement étendue et durcie, l’ensemble des matériaux aura un meilleur comportement à long terme. C’est pourquoi le Ministère effectue les travaux dans une direction à la fois et ferme entièrement la chaussée en cours de réfection ».

Prendre la 40

Dans la région de Montréal – les résidants étant peut-être blasés par la décrépitude de plusieurs des liens entre la banlieue et la métropole –, ce grand chantier, et les entraves majeures qu’il entraînera, est un peu passé sous le radar.

Pour la porte-parole du MTQ, Émilie Lord, « le pire, pour les gens qui arrivent de l’extérieur, serait d’arriver pendant les heures de pointe du matin ou du soir où il y aura beaucoup de congestion ».

Mais pour les gens du sud et de l’ouest du Québec qui se rendent à Québec, dit-elle, cela pourrait valoir la peine de rallonger leur itinéraire ou de traverser vers la rive nord par le pont Laviolette, à Trois-Rivières, et d’emprunter l’autoroute 40 jusqu’à la capitale.