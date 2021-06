Chroniques

CHendrillon

Il était une fois au royaume du Nord des temps difficiles. Une pandémie mondiale avait frappé de plein fouet ses habitants. Faisant, dès le départ, plus de victimes que dans toutes les contrées voisines. Les gens devaient vivre masqués, distancés, enfermés. On leur avait dit que cela ne durerait que quelques semaines, mais voilà qu’un an plus tard, l’horizon était toujours bouché, laissant entrevoir un sombre arc-en-ciel, en nuances de gris.