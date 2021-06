Chroniques

Montréal en visages

Ça ne ressemblera pas à ce que le très beau film d’Agnès Varda et JR, Visages, villages, nous montre. On ne verra pas le fameux JR, star incontestable du street art rouler dans son camion-photomaton à la rencontre de gens ordinaires pour les croquer et les magnifier sur des murs géants ou des wagons de train.