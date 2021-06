(Mascouche) Les importants travaux de nettoyage et de réfection des bâtiments et des infrastructures se poursuivent à Mascouche, dans Lanaudière, après qu’un secteur de la ville ait été touché lundi après-midi par une tornade classée de catégorie F2 par Environnement Canada.

La Presse Canadienne

Les vents accompagnant le phénomène météorologique ont soufflé entre 180 et 220 kilomètres à l’heure. La tornade a causé la mort d’un résident âgé de 59 ans et a fait au moins deux blessés.

La Ville de Mascouche demande aux citoyens de laisser les employés d’Hydro-Québec travailler à leur aise afin qu’ils puissent remettre en place les infrastructures d’électricité qui ont été endommagées.

Les personnes touchées ont déjà été rencontrées par des intervenants psychosociaux du Centre intégré de services de santé et sociaux (CISSS) de Lanaudière et de la Croix-Rouge canadienne pour de l’assistance immédiate. La Ville a signalé mercredi matin que pour le moment, elle n’était plus à la recherche de bénévoles ni de dons.

Le chemin Saint-Henri est fermé mercredi entre les chemins Saint-Philippe et Saint-Pierre, probablement pour une durée de deux jours en raison de travaux d’urgence qui doivent être effectués. Un détour est mis en place en permettant l’usage de l’autoroute 25.

Les autorités municipales de la ville de près de 50 000 habitants saluent les nombreux citoyens et entreprises qui ont spontanément proposé leur aide suite au passage de la tornade.

Selon le service des incendies, plusieurs dizaines de maisons ont subi des dommages, très importants dans certains cas, principalement dans le secteur du croissant Nelligan.