Politique

Un demi-milliard pour revitaliser les espaces publics

(Montréal) Après plus d’une année où le mot d’ordre était de rester chez soi, Ottawa allonge un demi-milliard de dollars pour rendre les espaces publics plus attrayants afin d’inciter les Canadiens à les redécouvrir, et espère-t-on, à dépenser chez leurs commerçants locaux.