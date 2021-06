Santé

Un an sous Christian Dubé

Un ministre face à son « monstre »

Arrivé en poste il y a un an, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a gouverné son réseau à travers les deuxième et troisième vagues de la pandémie, en plus de piloter une campagne de vaccination qui fait l’envie de bien d’autres États. Avec l’urgence de la pandémie qui s’estompe tranquillement, tous les yeux sont maintenant tournés vers le ministre vedette pour savoir s’il sera en mesure de dompter le « monstre » de la santé, réputé ingouvernable.