(Montréal) L’APTS et la FSSS négocient vendredi et vraisemblablement en fin de semaine, dans l’espoir d’éviter une grève, lundi et mardi, dans les établissements de santé et de services sociaux.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) compte 60 000 membres. Elle en sera lundi et mardi à ses troisième et quatrième journées de grève.

Un premier débrayage des membres de l’APTS avait eu lieu les 7 et 8 juin dans les centres jeunesse et l’ensemble des établissements de santé du Québec.

L’APTS représente des intervenantes en centres jeunesse, des techniciennes en laboratoire, en imagerie médicale, des nutritionnistes et autres.

Quant à la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, elle en sera lundi et mardi à ses deux premières journées de grève, le cas échéant.

Ce ne sont toutefois qu’une partie de ses membres qui seraient concernés par un éventuel débrayage, soit 60 000 d’entre eux.