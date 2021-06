Une adolescente de 14 ans est disparue de son domicile de Laval en pleine nuit « sans raison apparente » et manque à l’appel depuis bientôt 48 heures.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Lydia Barkou, âgée de 14 ans, est activement recherchée par le Service de police de Laval depuis la nuit du 13 juin.

« Ses proches sont sans nouvelle d’elle depuis, et s’inquiètent pour sa sécurité », indique l’organisation. « Elle pourrait se trouver sur le territoire et les berges de Laval et Montréal. »

L’adolescente est d’origine arabe, parle français, mesure 5 pieds 6 pouces et pèse 154 livres.

Elle a les cheveux châtains foncés qui vont jusqu’au bas du dos et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, « elle portait des lunettes noires, un chandail de type Hoodie noir, un jeans bleu et des souliers blancs », indique la police.

« Toute personne qui aurait de l’information concernant Lydia Barkou peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 210 613-009. »