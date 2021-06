« Pour que les jeunes participent activement à la société québécoise », Québec investira 300 millions au cours des trois prochaines années par le biais de son Plan d’action jeunesse 2021-2024. Le gouvernement Legault veut promouvoir la culture et la langue française et les nouvelles technologies auprès des jeunes.

Mayssa Ferah La Presse

François Legault en a fait l’annonce dimanche matin, accompagné de son adjoint parlementaire pour le volet jeunesse, Samuel Poulin.

« Après la pandémie, on a l’occasion de bâtir un Québec plus autonome, plus innovant, plus vert. On a l’occasion de bâtir une nouvelle économie avec des emplois payants et stimulants dans toutes nos régions. Ce Québec-là, on veut le bâtir avec nos jeunes », estime le premier ministre.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, de nombreux postes seront vacants dans les prochaines années au Québec alors que le marché du travail évolue au gré des technologies. Québec souhaite outiller les jeunes afin qu’ils soient en mesure de faire face à ces nouvelles réalités.

« Le gouvernement s’engage à soutenir leur intégration et leur maintien en emploi, à les former pour les métiers du futur et à susciter chez eux la passion de l’entrepreneuriat. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Samuel Poulin, adjoint parlementaire pour le volet jeunesse, et François Legault.

Près de 100 000 jeunes entrepreneurs seront soutenus par le gouvernement par l’entremise du Plan d’action. De l’accompagnement pour les jeunes qui ont un désir d’entreprendre ou d’exercer un métier du futur en partenariat avec entre autres l’École de créativité La Factry, où a eu lieu l’annonce gouvernementale.

Un volet du plan d’action est dédié à la santé mentale des jeunes Québécois, durement éprouvé par la pandémie. Des initiatives pour favoriser une meilleure santé mentale et physique sont offertes notamment par Tel Jeunes, le Regroupement des Auberges du Cœur du Québec, le Réseau du sport étudiant du Québec et La Tablée des chefs. Les objectifs : promouvoir l’adoption de comportements sains et sécuritaires et encourager l’adoption de bonnes habitudes alimentaires, ainsi que d’un mode de vie physiquement actif.

L’environnement et la lutte contre les changements climatiques figurent au sommet des priorités chez les jeunes, selon les consultations ayant mené au Plan d’action. « Des actions sont prévues pour soutenir l’éducation à l’environnement et promouvoir l’écocitoyenneté, contribuer à la création de milieux de vie verts et faciliter le contact des jeunes avec la nature », promet Québec.

La CAQ s’engage également à favoriser l’accès à la culture québécoise afin de forger un « un fort sentiment d’appartenance des jeunes envers la langue française » pour en assurer sa pérennité.

Plus de 130 mesures, dont 80 sont nouvelles ou bonifiées, seront mises en œuvre dans le cadre du Plan d’action permettant de joindre chaque 500 000 Québécois de 15 à 29 ans, indique Québec.

Sept axes d’intervention composent le Plan d’action présenté dimanche : emploi, culture, santé, entrepreneuriat, éducation, citoyenneté et environnement.