Contrebande de stupéfiants

Alcool, drogues, et véhicules saisis à Sorel-Tracy

Des perquisitions de drogues, d’alcool et de véhicules ont été menées par la Sûreté du Québec (SQ) jeudi matin à Sorel-Tracy, en Montérégie. L’opération avait comme but d’amasser des preuves à l’endroit d’un groupe d’individus qui serait à la source d’actes d’intimidation et de violence survenus dans les derniers mois.