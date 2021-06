(Québec) L’Unité permanente anticorruption (UPAC) a présenté ses excuses au député Guy Ouellette pour l’avoir arrêté « injustement » le 25 octobre 2017 dans le cadre d’une enquête « fautive à certains égards ».

Tommy Chouinard La Presse

Dans le hall du parlement, le patron de l’UPAC, Frédérick Gaudreau, a fait amende honorable aux côtés du député de Chomedey, en vertu d’une entente confidentielle intervenue entre les deux parties pour mettre fin à une poursuite intentée par M. Ouellette.

« Depuis les évènements, les faits ont démontré que l’arrestation de M. Guy Ouellette résulte d’une enquête fautive à certains égards et que cette arrestation était injustifiée. L’UPAC s’excuse des conséquences dévastatrices que cette arrestation et cette enquête intrusive ont pu avoir sur la vie professionnelle et personnelle du député de Chomedey, celle de sa famille et de ses proches, ainsi que celle de ses collègues parlementaires. Nous sommes conscients que ces évènements ont atteint l’intégrité du député de Chomedey et lui ont causé un tort irréparable, et nous nous en excusons sincèrement », a affirmé M. Gaudreau dans une courte déclaration.

De son côté, Guy Ouellette s’est contenté d’une brève réaction. « Aujourd’hui, c’est une importante étape. Vous connaissez mon histoire, ça fait quatre ans que ça dure. Ce matin, j’encaisse le coup. Je vous demanderais de respecter ma décision de ne pas commenter la déclaration de l’UPAC de ce matin ».

Lors d’une mêlée de presse à l’extérieur du parlement, le commissaire Gaudreau a soutenu que « l’on doit un moment donné reconnaître quand on fait des erreurs et on doit admettre les choses telles qu’elles sont. Je veux démontrer que nous avons appris de ces erreurs et que nous agissons différemment aujourd’hui. »

Guy Ouellette avait été arrêté le 25 octobre 2017 par l’UPAC, qui le soupçonnait d’être à l’origine d’une fuite de renseignements policiers confidentiels liés à l’enquête Mâchurer sur le financement du Parti libéral du Québec. Aucune accusation n’a été portée contre lui à ce jour.

M. Ouellette avait décidé de poursuivre le Procureur général du Québec qui, selon lui, « doit répondre des actes de l’UPAC ». Il réclamait 550 000 $ pour atteinte à sa réputation. L’entente entre l’UPAC et M. Ouellette met un terme à cette démarche judiciaire. Son contenu est confidentiel.

L’enquête sur les fuites a été transférée au Bureau des enquêtes indépendantes après le départ-surprise du patron de l’UPAC Robert Lafrenière le jour des élections générales au Québec, le 1er octobre 2018.

Dernier rebondissement en date : le député tente d’empêcher le BEI d’avoir accès à certains renseignements à son sujet qu’il considère protégés par le privilège parlementaire. https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-05-11/enquete-sur-les-fuites-a-l-upac/guy-ouellette-veut-faire-exclure-des-renseignements-personnels. php

Le BEI se penche également sur la façon dont l’UPAC a mené son investigation ayant menée à l’arrestation du député de Chomedey.

On attend toujours le résultat des deux enquêtes du BEI. Ce dernier n’a pas répondu aux questions de La Presse jusqu’ici pour savoir ce qui advient de ces investigations.

Guy Ouellette a publié l’an dernier un livre dans lequel il règle ses comptes avec l’UPAC. L’ouvrage est intitulé « Qu’on accuse ou qu’on s’excuse », en référence à une déclaration solennelle faite par le président de l’Assemblée nationale de l’époque, Jacques Chagnon, à la suite de l’arrestation du député Ouellette.

Guy Ouellette a été exclu du caucus libéral quelques jours après les élections parce que le parti lui a reproché d’avoir coulé des informations à la Coalition avenir Québec en 2016 dans le but de nuire à son propre gouvernement qui était dirigé par Philippe Couillard. Il siège depuis comme indépendant.