(Montréal) L’ancien président fondateur de la FTQ-Construction, Jean Lavallée, est décédé à l’âge de 81 ans.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec a confirmé l’information mercredi.

Électricien de formation et directeur général de la FIPOE, la Fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité, il avait fondé la FTQ-Construction en 1981.

Il a présidé la FTQ-Construction pendant de nombreuses années et, à ce titre, était également l’un des vice-présidents de la FTQ.

Le président de la FTQ, Daniel Boyer, et le secrétaire général, Denis Bolduc, ont souligné le fait qu’en plus d’avoir oeuvré à améliorer les conditions de travail des ouvriers de la construction, il avait participé à la création d’un fonds d’aide pour les travailleurs aux prises avec des dépendances comme l’alcoolisme et les toxicomanies.

Jean Lavallée avait fait un passage remarqué à la commission Charbonneau, où il s’était défendu d’être aussi influent que certains le prétendaient. Ses liens avec l’entrepreneur Antonio Accurso avaient aussi fait les manchettes.