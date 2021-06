(London, Ontario) « Il n’y a jamais eu autant de monde ici », s’étonne Nalima El Hassan, au bord des larmes. Des milliers de personnes s’étaient rassemblées mardi soir devant la London Muslim Mosque en mémoire de la famille décimée dans un attentat anti-musulman le week-end dernier.

Mayssa Ferah La Presse

L’islamophobie est réelle et le racisme est réel, a martelé Justin Trudeau devant les milliers de visages en colère et aux regards embués. « À tous les musulmans canadiens, nous sommes avec vous. Il n’y aucun mot qui peut apaiser la perte de trois generations de Canadiens, mais vous n’êtes pas seul. Dites non à la terreur et à l’islamophobie. »

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Un groupe de jeune filles préparent des rubans mauves pour commémorer leur amie.

Les discours des nombreux leaders de la communauté musulmane retentissaient au son des prières et du bruit lointain des sirènes de police.

La mosquée a proposé une action concrète : un sommet national d’action contre l’islamophobie » avec la collaboration des dirigeants municipaux, provinciaux et fédéraux.

« Ces actions sont nécessaires pour s’assurer que personne d’autre ne vive ce que la famille de London a souffert. Ça va nous aider à guérir », a dit l’imam sous les applaudissements.