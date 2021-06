Armés de parasols, de maillots de bain et de glacières, de nombreux résidants de la région de Montréal ont passé la journée de dimanche les deux pieds dans le sable. Sous un soleil tapant et une température de plus de 30 °C, les gens ont visiblement respecté les mesures sanitaires sur les plages, à la veille du passage de Montréal en zone orange.

Les plages ont permis à plusieurs de composer avec la vague de chaleur qui a région métropolitaine, marquant le début d’une canicule qui s’échelonnera jusqu’à mardi. La température ressentie, avec le facteur humidex, a monté jusqu’à 37 degrés dimanche. Il faisait 31,4 °C au thermomètre.

Sur le coup de 9 h, une importante file de voitures s’est formée afin d’accéder à la plage d’Oka. Le stationnement s’est rempli aussi rapidement que s’est effectuée l’installation de serviettes de plage multicolores sur le sable.

Les jeunes et moins jeunes ont bénéficié de la journée malgré la chaleur accablante. Certains érigeaient des châteaux de sable, alors que d’autres préféraient la baignade ou se réfugiaient sous l’ombre des arbres pour déguster un repas et un cocktail estival.

Les sportifs jouaient également au ballon, alors que plusieurs personnes s’offraient une séance de bronzage après s’être badigeonnées de crème solaire.

« Ça fait du bien, se baigner surtout ! » lance Romain Allamargot, de Boucherville, qui a profité de la journée ensoleillée avec sa conjointe et un couple d’amis. Sur leur table de pique-nique à l’ombre, de la fumée se dégageait d’un petit barbecue où cuisaient des brochettes.

Son ami Simon Rousseau et sa conjointe ont accueilli avec bonheur les assouplissements des mesures sanitaires. « Avec l’été qui arrive, la vaccination qui augmente, ça fait plaisir de retrouver un peu plus de liberté », a-t-il dit.

Le calme après la tempête

Le 19 mai, la plage d’Oka avait été aux prises avec un groupe de fêtards qui s’étaient moqués de la distanciation physique. Ils avaient laissé une quantité importante de déchets sur les lieux. Le jour suivant, la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ), qui gère la plage, avait dû limiter à 750 le nombre de personnes admises sur le site.

Dimanche, c’était le retour à la normale, ou presque. La journée s’est déroulée dans le calme, et chaque petit groupe de personnes se situait à bonne distance les uns des autres.

« Les comportements observés au cours des derniers jours ont justifié un retour au seuil autorisé par la Santé publique, 2500 personnes, soit 50 % de la capacité de la plage », a affirmé par écrit le porte-parole de la SEPAQ, Simon Boivin.

Des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et des agents de sécurité ont tout de même circulé sur la plage d’Oka afin de s’assurer du respect des mesures sanitaires. Aucun débordement n’a été rapporté.

« On voit ça aujourd’hui et on se sent safe, on ne sent pas qu’il y a du monde partout », a affirmé Laurence Pilote, accompagnée de sa cousine, Alexandra Laniel.

« On voulait profiter de notre été, ça a fait du bien », a énoncé Alexandra, pendant que quelques amis jouaient au spikeball un peu plus loin.

Des familles sont aussi venues se réfugier de la chaleur près du plan d’eau. Habib Bashour et Rowaa Nasra, de Laval, sont venus à la plage d’Oka avec leurs fillettes de 5 et 10 ans. Les jeunes filles s’amusaient avec leurs flotteurs colorés, sourire aux lèvres.

« C’était très difficile l’année passée pour tout, surtout pour mes filles », a dit Rowaa, qui accueille avec joie le changement de palier de couleur pour sa famille.

« Nous, on vient ici l’été de trois à quatre fois par semaine quand il fait beau. » Lucie Courchesne et son conjoint, Gilles Gauthier, sont pour leur part abonnés au site. Le couple de retraités a profité de la vue sur le plan d’eau dimanche.

La plage de Verdun prise d’assaut

Pendant ce temps, dans la métropole, la plage de Verdun a été prise d’assaut par près de 300 personnes, même si elle est officiellement fermée. Des baigneurs se sont aventurés dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, pendant que d’autres préféraient se prélasser au soleil.

Même si aucun constat relié aux mesures sanitaires n’a été remis, l’espace était presque entièrement occupé par des visiteurs. Lors de l’ouverture de la plage, le 12 juin prochain, ce sont moins de 100 personnes qui vont pouvoir profiter des lieux.

« Les consignes et les directives de la Santé publique y seront respectées. […] Les plages horaires pour être sur le site seront de 45 minutes. Il y aura ensuite une rotation », a expliqué par courriel le chargé de communication à l’arrondissement de Verdun, Mathieu Robert-Perron.

La plage de Verdun a été inaugurée en juin 2019, soit cinq ans après le lancement du projet, au plus grand plaisir des Montréalais.

« C’est le fun de se baigner, on n’a pas de piscine en appart », a affirmé Raphaëlle Bourgeault, qui a profité des lieux en compagnie de son amie.

Encore deux jours de chaleur

La chaleur accablante demeurera sur la métropole jusqu’à mardi. Environnement Canada précise que « les températures maximales dépasseront 30 °C et les valeurs d’humidex atteindront 40 °C ». Des minimums de 20 °C sont à prévoir les nuits prochaines. Pour supporter les hautes températures, Environnement Canada recommande notamment de boire de six à huit verres d’eau par jour, de passer au moins deux heures quotidiennement dans un endroit climatisé ou frais, de réduire les efforts physiques ainsi que de prendre des douches fraîches. Une baisse des températures est annoncée pour mercredi, avec un maximum de 26 °C et un minimum de 13 °C.