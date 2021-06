(Fredericton) Les Services des poursuites publiques au Nouveau-Brunswick ont annoncé lundi qu’aucune accusation criminelle ne sera déposée contre le policier qui avait abattu Chantel Moore, il y a un an.

La Presse Canadienne

Mme Moore, une Autochtone de 26 ans, avait été tuée par balle par un membre de la Police d’Edmundston lors d’un « contrôle de bien-être », le 4 juin 2020. Les enquêteurs avaient déclaré à l’époque que la jeune femme s’était approchée du policier un couteau à la main.

L’enquête avait ensuite été confiée au Bureau des enquêtes indépendantes du Québec, parce que le Nouveau-Brunswick ne dispose pas de son propre organisme de surveillance policière.

Dans un communiqué publié lundi, le bureau des Services des poursuites publiques explique que le policier, ce jour-là, « avait des motifs raisonnables de croire que la force ou une menace de force était utilisée contre lui par Mme Moore, qu’il a tiré sur elle dans le but de se défendre ou de se protéger, et que ses actions étaient raisonnables dans les circonstances ».

Les procureurs ont donc conclu qu’il n’y avait aucune « perspective raisonnable » de condamnation.

Par ailleurs, le coroner en chef du Nouveau-Brunswick, Jérôme Ouellette, a annoncé lundi que l’enquête de son bureau sur le décès de Mme Moore devrait débuter le 6 décembre, « dans la région d’Edmundston ». L’endroit exact ainsi que le nom du coroner qui présidera l’enquête seront annoncés à une date ultérieure, indique-t-on.

Le rôle du coroner n’est pas de trouver des responsables, mais le jury peut formuler des recommandations visant à prévenir d’autres décès dans des circonstances semblables.