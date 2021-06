Environnement

Les changements climatiques, une « menace » pour la santé publique

Les conséquences des changements climatiques sur la santé des Canadiens seront considérables, conclut un rapport dévoilé mercredi par l’Institut canadien pour les choix climatiques. Maladies, hospitalisations et décès seront en forte hausse, en raison notamment de la mauvaise qualité de l’air et d’épisodes de chaleur de plus en plus fréquents. Pour éviter le pire, il faudra agir vite.