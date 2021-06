(Longueuil) La récolte de sirop d’érable de 2021 est qualifiée de moyenne par les producteurs québécois qui rapportent un total de quelque 133 millions de livres de sirop pour l’ensemble du Québec, alors que la récolte de l’année dernière a été jugée exceptionnelle.

La Presse Canadienne

Le résultat mitigé de cette année s’explique par les températures chaudes d’avril dans toutes les régions acéricoles.

Les producteurs ont débuté leur saison en même temps, une réalité particulière à la saison 2021, et y ont mis fin hâtivement pour les mêmes raisons selon Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) et le Conseil de l’industrie de l’érable (CIE).

Les producteurs jugent que la réserve stratégique de sirop du Québec contient suffisamment de stock pour répondre aux besoins de l’industrie à court et moyen termes en sirop d’érable conventionnels.

Lorsque les stocks baissent, comme cela est le cas présentement pour le sirop biologique, les PPAQ peuvent émettre un contingent supplémentaire aux producteurs acéricoles pour répondre à la demande.

Pour sa part, le Conseil de l’industrie de l’érable a observé que la pandémie de COVID-19 n’a pas ralenti l’engouement pour le sirop d’érable. Les acheteurs de sirop d’érable en vrac en ont acheté pour 147 millions de livres, 14 % de plus que l’année précédente.

Quant aux exportations de sirop d’érable du Québec à travers le monde, elles ont bondi de 21,9 % en 2020 par rapport à 2019. Les statistiques des premiers mois de 2021 laissent croire que les ventes se maintiennent à un niveau élevé et prometteur pour le reste de l’année.

À lui seul, le Québec assure en moyenne chaque année 72 % de la production mondiale de sirop d’érable.